В России приговорили к 13 годам жену погибшего защитника Мариуполя

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Точка востока", передает RegioNews.

Российское следствие утверждает, что в 2024-2025 годах Ангелина Скиба находилась на территории Украины и сделала шесть переводов в поддержку ВСУ и бригады "Азов". Указывают сумму в размере примерно 4 тысяч гривен. Муж Ангелины "участвовал в боевых действиях против РФ". Он скончался в российском СИЗО, когда попал в плен.

Защита настаивала, что нет доказательств того, что предания Скибы привели к каким-либо последствиям. Также родственники женщины уже после ее ареста перевели деньги на нужды русской армии. Однако российский суд назначил женщине 13 лет лишения свободы. Во время оглашения срока она расплакалась и не смогла выступить.

По данным российских источников, у женщины было и украинское, и российское гражданство. Сейчас она находится в СИЗО в Пскове и участвовала в судебных заседаниях по видеосвязи.

Напомним, за время полномасштабного вторжения органы прокуратуры задокументировали более 240 000 преступлений агрессии РФ против Украины. Более 210 тыс. из них – военные преступления. Для более чем 200 преступников уже есть приговоры украинских судов.