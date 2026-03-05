Украинские военные показали видео уничтожение российского вертолета Ка-27 в Черном море

фото: ВМС ВСУ

В ночь на 5 марта Военно-морские силы и Силы специальных операций поразили подразделения россиян, расположенные на буровой установке «Сиваш» в акватории Черного моря

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВМС.

"В результате боевой работы морских безэкипажных дронов и авиационных беспилотных аппаратов были поражены вражеские средства управления и связи и нанесены существенные потери в живой силе", – говорится в сообщении.

Также во время операции украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-27, пытавшийся высадиться на установку.

Как сообщалось, Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн. Речь идет о многофункциональном вертолете Ка-27.