Возможные сценарии Второй Иранской войны

Уже очевидно, что вторая атака Израиля и США на Иран (первая атака была в июне прошлого года) не стала блицкригом. Эта война затягивается и усиливается, отрицательных последствий становится все больше. Поэтому возникает закономерный вопрос: что будет дальше?



Для ответа на этот вопрос в первую очередь следует учитывать намерения воюющих сторон.



Лидеры США и Израиля в первые дни своей военной операции против Ирана не скрывали, что они стремятся к изменению политического режима в Иране. Хотя очевидно, что Трамп готов сотрудничать и с обновленным иранским режимом, если он пойдет на уступки США (именно так произошло в Венесуэле). Сейчас в США формулируют цели своей военной операции против Ирана более сдержанно и прагматично. Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт 2 марта назвала целые операции "Эпическая Ярость". Среди них: уничтожение ракетного арсенала Ирана и ВМС страны, блокирование деятельности террористических структур режима и гарантия того, что Иран никогда не получит ядерное оружие. Трамп уже намекал на готовность к переговорам с обновленным иранским руководством. Однако в Иране ответили отказом.



Для нынешнего иранского руководства ситуация сейчас выглядит очень противоречиво. С рациональной точки зрения (в частности, для спасения существующего в Иране политического режима) было бы правильно постепенно вернуться к переговорам с США и договариваться о прекращении огня и об определенных компромиссах по ядерной программе. Но вряд ли Иран согласится на выполнение всех американских требований. И для США компромиссы с Ираном после произошедшего тоже не выглядят приемлемыми. Еще больше усложняет ситуацию позиция фундаменталистского и воинственного крыла иранского руководства (главным образом это руководители "Корпуса стражей исламской революции" и часть религиозной верхушки Ирана), настаивающей на масштабной мести американцам и их союзникам за убийство религиозного лидера Ирана Аятолы Хомене. Это установка на продолжение и усиление войны, какой бы самоубийственной не выглядела эта стратегия.



Попробуем обобщить основные сценарии дальнейшего развития и вероятного завершения Второй Иранской войны.



1. Ограниченная военная кампания с "контролируемой деэскалацией".



Возможное развитие событий : Масштабные авиа- и ракетные удары США и Израиля по объектам в Иране. Иран отвечает воздушным обстрелам Израиля и ряду соседних арабских государств (с постепенным ослаблением таких ударов вследствие истощения своих ракетных запасов) и ограниченными атаками из-за своих прокси (Ливан, Сирия, Ирак, Йемен), а также террористическими ударами против США и Израиля на территории разных государств. Демонстративные, но ограниченные попытки частичного закрытия Ормузского пролива. Военная операция США и Израиля длится максимум три-четыре недели.



Форма завершения войны: Неформальные или официальные договоренности о прекращении войны с последующим соглашением о прекращении ядерной программы Ирана Потенциально возможен вариант с неформальным соглашением о прекращении огня с обеих сторон и возобновлением переговоров по ядерной программе Ирана, но без окончательных договоренностей по ядерной программе Ирана. В этом случае существует высокая вероятность, что спустя некоторое время США и Израиль могут повторить свой удар по Ирану.



Вероятность такого сценария : В начале Второй Иранской войны этот сценарий считался наиболее вероятным. Но чем дальше, тем больше сомнений, что все ограничится "контролируемой эскалацией" с последующей "деэскалацией". Даже президент Трамп признает, что эта война может затянуться на четыре недели. Эта война уже выходит из под контроля и Вашингтона и Тегерана.



2. Затяжная война с эскалацией в регионе (Большая "Ближневосточная война").



Возможное развитие событий : США и Израилю не удается вынудить Иран к переговорам в первые дни после начала военной операции, поэтому удары по военной, административной и промышленной инфраструктуре Ирана усиливаются. Удары Ирана по Израилю, американским базам на Ближнем Востоке и соседним арабским государствам, союзным с США, продолжаются довольно долго. Происходят масштабные разрушения в Иране, Израиле и некоторых арабских странах Ближнего Востока. Иранские прокси (Хезболла, Хуситы и другие) развертывают активные действия против США и их союзников по всему Ближнему Востоку. Иран перекрывает Ормузский пролив. Происходит резкий скачок нефтяных и газовых цен на мировых рынках. Также развертывается массированная террористическая война Ирана и их прокси против США, Израиля и всех западных стран. Для США возникает необходимость хотя бы точечных сухопутных операций по разблокированию Ормузского пролива, противодействию хуситам, возможно и для некоторых ударов по территории Ирана. Израиль начинает военную операцию в Ливане против Хезболла. США могут приступить к экономической блокаде Ирана. Интенсивная воздушная война может затянуться более чем на месяц (при ограниченных воздушных ударах – на несколько месяцев), а локальные военные действия – на многие месяцы, в самом худшем варианте – более чем на год.



Форма завершения войны : В случае затягивания войны по инициативе посредников и международных организаций начнутся переговоры о ее завершении, скорее всего, в форме соглашения о прекращении огня с возобновлением переговоров по ядерной программе Ирана и ограничения вооружений в регионе.



Вероятность такого сценария : Иран пытается реализовать именно такой сценарий. Но при нынешнем политическом и, особенно, экономическом состоянии иранского режима его реализация в полном объеме и на длительное время вряд ли возможна. США также не стремятся к затягиванию войны. Однако сценарий затяжной войны может реализовываться стихийно.



3. Смена политического режима в Иране.



Возможно развитие событий: Израилю и США уже в первый день своей военной операции удалось устранить верховного руководителя Ирана - аятолла Хоменеи, а также значительную часть военного и политического руководства Ирана. Но это не означает смену режима. Смена политического режима Ирана возможна либо в результате массовых акций протеста в крупных городах Ирана с одновременным переходом на сторону протестующих части государственного и военного руководства Ирана, либо если часть нынешних политических и военных руководителей Ирана возьмет власть в свои руки и откажется от теократического режима. Теоретически можно предположить, что могут состояться попытки точечных наземных операций США и Израиля для устранения военного и политического руководства Ирана и приведения к власти в Тегеране наследного принца Реза Пахлави или других руководителей США. Однако для этого также потребуется поддержка хотя бы части государственного аппарата и силовых структур Ирана.



Форма завершения войны : Новое руководство Ирана пойдет на договоренности с США, в частности, об отказе от ядерной программы.



Вероятность такого сценария : Большинство экспертов очень скептически оценивают возможность кардинального изменения политического режима в Иране. Для смены режима недостаточно устранения верховного религиозного руководителя (его достаточно быстро заменят). Силовой основой режима является "корпус стражей исламской революции". Без его уничтожения, значительного разрушения или внутренней трансформации существенные политические изменения в Иране вряд ли возможны. Наземная военная операция США в Иране пока также маловероятна. Она может привести к продолжительной войне на территории Ирана. Судя по разным признакам, Президент Трамп не подвержен такому сценарию. Более вероятен сценарий частичной и постепенной трансформации политического режима в Иране с возникновением сначала коллективного руководства, а затем постепенного ослабления теократического режима и постепенного перехода к светской (нерелигиозной) модели правления. Однако возможен и сценарий сосредоточения власти в руках руководителей "Корпуса стражей исламской революции", что означает продолжение нынешней войны с США и Израилем, или ее возобновление через некоторое время.



4. Неконтролируемый внутриполитический кризис в Иране.



Возможно развитие событий : В случае хотя бы временного возникновения вакуума центральной власти в Иране (в результате точечного уничтожения ее носителей и дезорганизации систем государственного управления) или ее резкого ослабления в результате нынешних событий, может возникнуть раскол элит, начаться борьба за власть (часть военного и политического руководства страны может попытаться устранить от власти) ряде регионов страны, где проживают этнические меньшинства, могут возникнуть сепаратистские движения (особенно, если американцы будут этому помогать). Потенциально это может привести и к гражданской войне в Иране, и к расколу Ирана на несколько нестабильных государственных образований.



Форма завершения войны : В случае возникновения такого развития событий США и Израиль могут завершить свою военную операцию после прекращения существования нынешнего исламского режима в Иране и нейтрализации объектов иранской ядерной и ракетной программы, но для них может возникнуть потребность точечного реагирования на острые конфликтные ситуации на территории Ирана или на продолжение ударов по Ирану.



Вероятность такого сценария : Такой сценарий потенциально возможен, но большинство экспертов не считают его наиболее вероятным.



5. Глобальная эскалация (гибридная "Третья мировая война") .



Возможное развитие событий : В конфликт прямо или косвенно вовлекаются ведущие государства мира – Россия, Китай, Европейский Союз. Очевидно, что Россия и Китай не намерены воевать на стороне Ирана. Они этого не делали и в прошлом году. Сейчас они хотя и осуждают действия США и Израиля, но не идут дальше этого. Именно поэтому не будет настоящей "Третьей мировой войны", которая может угрожать ядерным апокалипсисом. Во всяком случае, ради Ирана Россия и Китай не будут рисковать собственной безопасностью. Но Россия и Китай могут поддерживать Иран финансово и оружием, чтобы не допустить полную победу США, затянуть эту войну и максимально ослабить Соединенные Штаты. Поэтому некоторые эксперты рассматривают как часть такого сценария атаку Китая на Тайвань, пока США застряли в Иране.



Вероятность такого сценария: относительно низкая. Если он и будет реализовываться, то частично (фрагментарно) и в ограниченных масштабах. Уже очевидно, что у Ирана нет союзников, которые готовы оказать ему военную или экономическую помощь в противостоянии США. Только Северная Корея заявляет о готовности предоставления оружия Ирану, но сделать это можно только через территорию России. Россия может быть заинтересована в затягивании Второй Иранской войны для получения сверхвысоких нефтяных прибылей и для ослабления США. Однако на прямую конфронтацию с Трампом Путин вряд ли уйдет. Это заметно и по публичным заявлениям и действиям российского руководства. Любая прямая поддержка Ирана в нынешних условиях будет рассматриваться Трампом как проявление вражды по отношению к США и лично к нему. И это может разрушить все усилия Путина по налаживанию хороших личных отношений с Трампом. Для России также невыгодно портить хорошие отношения и с арабскими партнерами – Саудовской Аравией и ОАЭ. Что касается Китая, то затягивание Иранской войны создаст большие проблемы для китайской экономики (перебои со снабжением нефти с Ближнего Востока; резкий рост цены на нефть; риск глобальной рецессии, которая может спровоцировать экономический кризис в КНР). Политически Китай заинтересован в том, чтобы США не вышли из Иранской войны победителем, а экономический интерес Китая состоит в деэскалации этого конфликта. Что касается рисков военной операции Китая против Тайваня, этот вопрос остается открытым.



Вряд ли будет реализован в чистом и полном виде какой-то один из вышеназванных сценариев развития и возможного завершения Второй Иранской войны. Более вероятно выглядит возможность определенного микста (смешивания) сразу нескольких сценариев, в зависимости от конкретных обстоятельств дальнейшего развития этой войны. И в этой войне не будет однозначного победителя. В случае затягивания войны проиграют (хотя бы отчасти) все ее участники и связанные с ними стороны (если не в военном, то в политическом и, особенно, экономическом смысле). Наибольшего внимания заслуживает потенциальный урок этой войны: попытка достичь политических целей военным путем не решает существующие проблемы, а создает новые еще более опасные вызовы и негативные последствия. На самом деле об этом свидетельствует и российско-украинская война. Но эту войну так и не удалось прекратить, а ее уроки главные международные игроки не изучили должным образом. И на дальнейшую перспективу возникают новые вопросы: повторит ли Си Цзиньпин ошибки Путина и Трампа? И к чему приведет дальнейшее разрушение международного порядка и ставка на право силы вместо силы права?