В Одесской области полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием грузовика

фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Авария произошла 5 марта на автодороге Одесса – Мелитополь, недалеко от села Кошары

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По данным полиции, 67-летний водитель грузового автомобиля "MAN", двигаясь в направлении города Одесса, совершил столкновение с легковым автомобилем "FIAT" под управлением 41-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении.

В результате ДТП водитель легкового авто погиб, а его 41-летнюю пассажирку с разными телесными повреждениями каретой скорой помощи доставили в больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и следователи следственного управления областной полиции.

