19:36  05 марта
Завтра в Украине будет облачно, местами пройдет снег с дождем
18:14  05 марта
Топливо на заправках может подорожать до 150 грн за литр
16:31  05 марта
В Киеве посреди дня похитили человека
05 марта 2026, 21:12

В Одесской области полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием грузовика

05 марта 2026, 21:12
фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Авария произошла 5 марта на автодороге Одесса – Мелитополь, недалеко от села Кошары

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По данным полиции, 67-летний водитель грузового автомобиля "MAN", двигаясь в направлении города Одесса, совершил столкновение с легковым автомобилем "FIAT" под управлением 41-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении.

В результате ДТП водитель легкового авто погиб, а его 41-летнюю пассажирку с разными телесными повреждениями каретой скорой помощи доставили в больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и следователи следственного управления областной полиции.

Напомним, в Одесской области пьяный водитель убегал от полиции и травмировал женщину с младенцем. Авария произошла в ноябре 2025 года.

Судебные решения за $3 500: в Одесской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
05 марта 2026, 12:52
В Одесской области из-за ночной атаки беспилотников возник пожар на базе отдыха
05 марта 2026, 08:31
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Возможные сценарии Второй Иранской войны
05 марта 2026, 21:59
Украина снова начала продавать электроэнергию за границу
05 марта 2026, 21:36
Кличко вне очереди созывает Киевсовет: названная причина
05 марта 2026, 20:56
В России приговорили к 13 годам жену погибшего защитника Мариуполя
05 марта 2026, 20:40
Страны ЕС заблокировали ускоренное вступление Украины
05 марта 2026, 20:39
Россияне вербуют подростков на диверсии в виде игры - полиция Запорожья
05 марта 2026, 20:25
Украинские военные показали видео уничтожение российского вертолета Ка-27 в Черном море
05 марта 2026, 20:19
Производителя воды "Карпатская джерельная" оштрафовали почти на 10 миллионов
05 марта 2026, 20:09
Трамп снова обвинил Зеленского в нежелании завершать войну
05 марта 2026, 19:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
