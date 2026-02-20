На Буковине бывший военный бросил гранату в полицейских: двое раненых

11:58  20 февраля
20 февраля 2026, 09:39

На Буковине бывший военный бросил гранату в полицейских: один пострадавший – в тяжелом состоянии

20 февраля 2026, 09:39
Фото: полиция
Происшествие случилось в четверг, 19 февраля, в 22:50 в городе Сторожинец

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время реагирования на вызов мужчина бросил боевую гранату в сторону служебного авто, возле которого стояли двое полицейских, и скрылся.

В результате взрыва пострадали оба правоохранителя. 23-летний полицейский находится в больнице в тяжелом состоянии – медики борются за его жизнь. 31-летний водитель полиции охраны получил легкие травмы, его жизни ничего не угрожает.

Для поиска нападающего в области ввели спецоперацию с привлечением спецназовцев КОРД и кинологов. Злоумышленника задержали ночью.

Во время задержания фигурант сопротивлялся, он держал в руках взрывчатку и имел при себе еще несколько боеприпасов. Все изъяли и направили на экспертизу.

Задержанным оказался 48-летний местный житель, бывший военнослужащий. Ему инкриминируют посягательство на жизнь сотрудников полиции и незаконное обращение с оружием.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в Харькове мужчина напал с ножом на работников ТЦК и СП во время проверки документов. Военнослужащие получили ранения. Злоумышленника задержали.

