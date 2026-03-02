Иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 2 марта, 08:14 российские войска нанесли удар по Краматорску в Донецкой области

Об этом сообщил начальник Краматорского ГВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.

По предварительной информации, в результате вражеского обстрела погибли три человека.

"Устанавливаем окончательные последствия российского террора", – отметил чиновник.

Напомним, из-за вражеских атак на энергетическую инфраструктуру есть обесточенные потребители в Донецкой, Сумской и Запорожской областях.