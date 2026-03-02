В Запорожье подросток сел за руль мотоцикла и попал в ДТП

Фото: Нацполиция

Авария произошла 1 марта в Запорожском районе. 15-летний мальчик сел за руль мотоцикла, и это закончилось инцидентом

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

15-летний студент местного техникума не имел водительского удостоверения, когда он сел за руль мотоцикла. В результате он сбил 26-летнюю женщину, переходившую дорогу с велосипедом.

И подросток, и пешеходка получили травмы и были госпитализированы. Правоохранители начали уголовное расследование по факту нарушения ПДД.

