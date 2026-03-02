В Запорожье подросток сел за руль мотоцикла и попал в ДТП
Авария произошла 1 марта в Запорожском районе. 15-летний мальчик сел за руль мотоцикла, и это закончилось инцидентом
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
15-летний студент местного техникума не имел водительского удостоверения, когда он сел за руль мотоцикла. В результате он сбил 26-летнюю женщину, переходившую дорогу с велосипедом.
И подросток, и пешеходка получили травмы и были госпитализированы. Правоохранители начали уголовное расследование по факту нарушения ПДД.
Напомним, в Черкасской области правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали четыре человека, трое из них - малолетние дети. По факту аварии следователи открыли уголовное производство.
Легковушка стала неуправляемой: подробности ДТП в Ровенской области, в которой погибли супругиВсе новости »
02 марта 2026, 14:34По материалам ГБР будут судить полицейского из Львовщины, который совершил ДТП и оставил пострадавшую без помощи
02 марта 2026, 12:35Смертельное ДТП в Ровенской области: тела погибших деблокировали спасатели
02 марта 2026, 07:29
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
В Киевской области мужчина устроил стрельбу
02 марта 2026, 22:15В Киевской области произошел пожар на складе: погибли 7 человек - СМИ
02 марта 2026, 21:55На Львовщине столкнулись два грузовика: есть погибший
02 марта 2026, 21:40В Ровенской области будут судить врача из-за смерти пациента
02 марта 2026, 21:25В Житомирской области гости закончились смертью: полиция расследует убийство
02 марта 2026, 20:55В Киеве 52-летний мужчина напитал и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку
02 марта 2026, 20:15Проглотил бытовую химию: во Львове врачи спасли 3-летнего мальчика
02 марта 2026, 19:57На Волыни сержант военного вуза избил курсанта и скрылся со службы
02 марта 2026, 19:40Отключение света 3 марта: какими будут ограничения
02 марта 2026, 19:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Все блоги »