На Дніпропетровщині росіяни вдарили по приміському поїзду: одна людина загинула, дев'ять поранені

Фото: Telegram/Олексій Кулеба

У Криворізькому районі Дніпропетровська область ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На жаль, одна людина загинула – 75-річний чоловік.

На даний момент відомо, що ще дев'ять пасажирів отримали поранення, більшість із яких – осколкові та контузії. П'ятеро постраждалих залишаються в лікарнях, двоє вже прооперовані.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України)

Нагадаємо, російські військові 2 березня атакували Дніпропетровську область. Ціллю ворога стала транспортна інфраструктура. Було відомом, що внаслідок удару ворога постраждали п'ятеро осіб. Серед них дитина 10 років.