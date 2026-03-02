На Дніпропетровщині росіяни вдарили по приміському поїзду: одна людина загинула, дев'ять поранені
У Криворізькому районі Дніпропетровська область ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На жаль, одна людина загинула – 75-річний чоловік.
На даний момент відомо, що ще дев'ять пасажирів отримали поранення, більшість із яких – осколкові та контузії. П'ятеро постраждалих залишаються в лікарнях, двоє вже прооперовані.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України)
Нагадаємо, російські військові 2 березня атакували Дніпропетровську область. Ціллю ворога стала транспортна інфраструктура. Було відомом, що внаслідок удару ворога постраждали п'ятеро осіб. Серед них дитина 10 років.