02 марта 2026, 18:36

Атака РФ на Запорожский район: разрушены дома, три человека пострадали

02 марта 2026, 18:36
Фото: ГСЧС Запорожье
В Запорожском районе в результате авиаударов российских войск травмированы 61-летняя женщина и 66-летний мужчина

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Еще одну 67-летнюю женщину спасатели деблокировали из-под завалов разрушенного дома – от госпитализации она отказалась.

По одному адресу пострадали два частных жилых дома, которые были частично разрушены, и возник пожар.

По другому адресу повреждено и загорелось хозяйственное сооружение.

Спасатели ликвидировали все пожары и завершили аварийно-спасательные работы. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

Напомним, в ночь на 2 марта российские военные дарили управляемыми авиабомбами по Камышувасу Запорожского района. В результате вражеской атаки разрушен дом, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания. Получили ранения два ребенка.

война ГСЧС Запорожская область атака повреждения частные дома
02 марта 2026
