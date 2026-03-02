Атака РФ на Запорожский район: разрушены дома, три человека пострадали

Фото: ГСЧС Запорожье

В Запорожском районе в результате авиаударов российских войск травмированы 61-летняя женщина и 66-летний мужчина

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Еще одну 67-летнюю женщину спасатели деблокировали из-под завалов разрушенного дома – от госпитализации она отказалась.

По одному адресу пострадали два частных жилых дома, которые были частично разрушены, и возник пожар.

По другому адресу повреждено и загорелось хозяйственное сооружение.

Спасатели ликвидировали все пожары и завершили аварийно-спасательные работы. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

Напомним, в ночь на 2 марта российские военные дарили управляемыми авиабомбами по Камышувасу Запорожского района. В результате вражеской атаки разрушен дом, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания. Получили ранения два ребенка.