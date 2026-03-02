17:10  02 марта
02 марта 2026, 18:45

Житель Сумщины передавал россияне данные об ВСУ

02 марта 2026, 18:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Сумской области осудили корректировщика. Мужчина передавал гражданке РФ данные об украинских военных.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

На суде мужчина рассказал, что осенью 2024 он познакомился в Telegram с женщиной из России. Они общались на разные темы. В марте прошлого года он прислал ей видеозапись полета двух военных вертолетов по окрестностям его родного села, а также видеозапись залпа боевой машины реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

Впоследствии мужчина показал ей на карте местоположения ВСУ в ближних деревнях. Однако правоохранители выяснили, что женщина является сотрудницей российской спецслужбы. По словам мужчины, он якобы не отдавал себе отчета в том, что делал и не желал тяжелых последствий государству.

На суде мужчина искренне раскаялся. Его приговорили к 8 годам лишения свободы.

Напомним, СБУ задержала в Запорожье еще одного агента ФСБ. Он пытался устроиться на оборонный завод, чтобы "изнутри" сливать россиянам координаты местных предприятий, работающих на фронт.

корректировщик агент рф суд Сумская область
