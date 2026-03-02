Отключение света 3 марта: какими будут ограничения

Фото из открытых источников

В Украине из-за последствий российских атак будут введены отключения света во вторник, 3 марта. В Укрэнерго рассказали, какими будут эти ограничения

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

3 марта в части регионов будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) с 8:00 до конца суток.

При этом украинцы предупредили, что в течение дня ситуация может меняться. Поэтому важно отслеживать информацию на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережливо", - призывают энергетики.

Напомним, за четыре года Россия совершила почти 6 тысяч атак на энергосистему Украины. При исполнении служебных обязанностей погибли более 200 энергетиков.