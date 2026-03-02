На Волыни сержант военного вуза избил курсанта и скрылся со службы

Иллюстративное фото: из открытых источников

На Волыни сержанту военного вуза сообщили о подозрении в избиении курсанта, угрозах свидетелям и дезертирстве

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По версии следствия, в сентябре 2025 года 28-летний командир учебной группы в одном из вузов Харьковщины, временно работающий на Волыни, во время занятия избил курсанта – ему не понравился ответ парня на обычный вопрос из таблицы умножения.

Сержант внезапно схватил юношу за шею и несколько раз ударил кулаком по туловищу, голове и животу. Потом вывел его в коридор и продолжил избиение: повалил на пол и колотил по голове. В общей сложности курсант получил около 15 ударов. После возвращения в аудиторию сержант еще и унижал его словесно, пытаясь запугать группу и продемонстрировать "власть".

Экспертиза подтвердила, что травмы курсант получил именно из-за избиений. После начала допросов свидетелей подозреваемый стал угрожать им и пытался заставить отказаться от показаний. Позже, осознавая, что ответственности не избежать, он самовольно покинул место службы.

16 февраля 2026 года ему сообщили о подозрении по трем статьям:

превышение служебных полномочий,

препятствия заявленные свидетели,

дезертирство.

Прокуратура подала ходатайство в суд о заключении под стражу и разрешении на задержание.

Сержант находится в розыске. Правоохранители также проверяют, причастен ли он к другим подобным инцидентам.

