Украинские военные ударили по центру космической связи и объекты ПВО врага в Крыму и на ВТО

Фото из открытых источников

В ночь на 2 марта украинские военные нанесли удары по ряду объектов врага. В частности, поразили центр дальней космической связи в Крыму

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

На временно оккупированной территории Луганской области за прошедшие сутки украинские военные поразили РЛС "Каста 2Е2" (н.п. Любимое) и РЛС "ЯСТРЕБ А-В" (н.п. Тополя). Также Силы обороны избивали по сосредоточениям живой силы подразделения радиоэлектронной разведки "Рубикон" в районах Керменчика (ТОТ Донецкой области) и населенного пункта Конские Роздоры на ТОТ Запорожской области.

В частности, украинские военные ударили по центру дальней космической связи врага.

В рамках последовательных мероприятий по снижению боевого потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 2 марта поразили центр дальней космической связи в районе н.п. Витино и радиолокационную станцию ​​(РЛС) "Подлет-К1" неподалеку от Виноградного во временно оккупированном украинском Крыму", - говорится в сообщении Генштаба.

