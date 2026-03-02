17:10  02 марта
На Прикарпатье чиновница из отдела образования "подарила" себе премии на сотни тысяч
14:06  02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
12:14  02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
02 марта 2026, 18:55

Украинские военные ударили по центру космической связи и объекты ПВО врага в Крыму и на ВТО

02 марта 2026, 18:55
Фото из открытых источников
В ночь на 2 марта украинские военные нанесли удары по ряду объектов врага. В частности, поразили центр дальней космической связи в Крыму

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

На временно оккупированной территории Луганской области за прошедшие сутки украинские военные поразили РЛС "Каста 2Е2" (н.п. Любимое) и РЛС "ЯСТРЕБ А-В" (н.п. Тополя). Также Силы обороны избивали по сосредоточениям живой силы подразделения радиоэлектронной разведки "Рубикон" в районах Керменчика (ТОТ Донецкой области) и населенного пункта Конские Роздоры на ТОТ Запорожской области.

В частности, украинские военные ударили по центру дальней космической связи врага.

В рамках последовательных мероприятий по снижению боевого потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 2 марта поразили центр дальней космической связи в районе н.п. Витино и радиолокационную станцию ​​(РЛС) "Подлет-К1" неподалеку от Виноградного во временно оккупированном украинском Крыму", - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, ранее украинские военные уничтожили редкий российский дрон за 100 тысяч долларов.

Генштаб ВСУ война
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
