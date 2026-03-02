Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате попадания разрушен частный дом – возник пожар. На месте работают все соответствующие службы.

Информации о погибших или пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 2 марта армия РФ атаковала Украину 94 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО обезвредили 84 беспилотника.