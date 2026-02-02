15:19  02 лютого
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
11:20  02 лютого
Хотів здивувати дівчину: чоловік запустив салют у центрі столиці
10:16  02 лютого
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
UA | RU
UA | RU
02 лютого 2026, 14:46

ГРВІ на Дніпропетровщині: понад 10 тисяч хворих, перевищено епідпоріг у двох містах

02 лютого 2026, 14:46
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині зафіксовано підвищення рівня захворюваності на ГРВІ

Про це пише "Відомо" із посиланням на голову обласної ради Миколу Лукашука, передає RegioNews.

За його словами, перевищення епідемічного порогу фіксують у містах Покров та Жовті Води.

Загалом по області зареєстровано 10,7 тисяч випадків ГРВІ, що на 15,5% більше, ніж минулого тижня. Серед хворих майже половина – діти (44,7%).

Крім того, за даними обласної ради, на Дніпропетровщині зафіксовано 300 випадків інших інфекційних захворювань, зокрема 74 випадки гострої кишкової інфекції та 2 підозри на гострий вірусний гепатит.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

За прогнозами Центру громадського здоров'я, пік захворюваності на ГРВІ очікується у січні-лютому, як це відбувається щороку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ГРВІ епідпоріг діти Дніпропетровська область хворі захворюваність
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Познайомились онлайн: на Волині чоловік вдавав із себе підлітка та розбещував 12-річну дівчинку
02 лютого 2026, 16:15
На Закарпатті прикордонники затримали ґвалтівника, який намагався переплисти Тису і втекти з України
02 лютого 2026, 15:59
На Рівненщині директор коледжу із донькою заробив мільйони на ухилянтах
02 лютого 2026, 15:45
Голова Нацполіції анонсував створення в Україні реєстру дронів. Чому це не допоможе
02 лютого 2026, 15:38
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
02 лютого 2026, 15:19
Смерть дитини у Буковинському інтернаті: медсестрі повідомили про підозру
02 лютого 2026, 14:28
Біля Покровська українські дрони врятували військових від полону
02 лютого 2026, 14:15
ДТП на трасі на Хмельниччині: троє травмованих, серед них – 2-річна дитина
02 лютого 2026, 14:03
Увірвалися в номер та побили: в Одесі троє чоловіків пограбували клієнта готелю
02 лютого 2026, 13:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »