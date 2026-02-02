ГРВІ на Дніпропетровщині: понад 10 тисяч хворих, перевищено епідпоріг у двох містах

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Дніпропетровщині зафіксовано підвищення рівня захворюваності на ГРВІ

Про це пише "Відомо" із посиланням на голову обласної ради Миколу Лукашука, передає RegioNews.

За його словами, перевищення епідемічного порогу фіксують у містах Покров та Жовті Води.

Загалом по області зареєстровано 10,7 тисяч випадків ГРВІ, що на 15,5% більше, ніж минулого тижня. Серед хворих майже половина – діти (44,7%).

Крім того, за даними обласної ради, на Дніпропетровщині зафіксовано 300 випадків інших інфекційних захворювань, зокрема 74 випадки гострої кишкової інфекції та 2 підозри на гострий вірусний гепатит.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

За прогнозами Центру громадського здоров'я, пік захворюваності на ГРВІ очікується у січні-лютому, як це відбувається щороку.