"Жодної військової цілі" – МЗС про удар РФ по автобусу шахтарів на Дніпропетровщині

Фото: Прокуратура України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував російський удар по автобусу з шахтарями у Дніпропетровській області, внаслідок якого загинули люди

Про це йдеться у його дописі у соціальній мережі X, передає RegioNews.

"Жодної військової цілі – лише працьовиті чоловіки, які поверталися до своїх родин після зміни. Справді жахливо. Росія вкотре доводить свій статус терористичної держави", – наголосив Сибіга.

Він додав, що росіяни мають постати перед правосуддям за ці злочини.

"Російські вбивці, відповідальні за це та інші звірства, мають постати перед правосуддям", – сказав міністр.

Нагадаємо, у неділю, 1 лютого, у місті Тернівка Павлоградського району Дніпропетровщини внаслідок атаки ворожих БпЛА загинули 12 шахтарів, ще 16 постраждали. Радник міністра оборони України з технологічних напрямків Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що автобус із шахтарями атакували безпілотники типу "Шахед" на онлайн-управлінні.