Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: зруйновані будинки, є загиблі
У ніч на 1 лютого російська армія атакувала Дніпропетровську область. На жаль, є жертви серед місцевих жителів
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Російські окупанти вдарили безпілотником по Дніпру. Внаслідок атаки загинули чоловік і жінка. Також є руйнування у приватному секторі та пошкоджене авто.
Зокрема, ворог бив по Нікопольщині. Атакували артилерією та дронами. Були удари по райцентру та Марганецькій громаді. Потрощені два багатоквартирні будинки і чотири приватні, господарська споруда, кафе, декілька магазинів, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач.
Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по багатоповерховому будинку в одному із спальних районів Запоріжжя. Масштаби пошкодження уточнюються.
