Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: зруйновані будинки, є загиблі

Фото: ОВА

У ніч на 1 лютого російська армія атакувала Дніпропетровську область. На жаль, є жертви серед місцевих жителів

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Російські окупанти вдарили безпілотником по Дніпру. Внаслідок атаки загинули чоловік і жінка. Також є руйнування у приватному секторі та пошкоджене авто.

Зокрема, ворог бив по Нікопольщині. Атакували артилерією та дронами. Були удари по райцентру та Марганецькій громаді. Потрощені два багатоквартирні будинки і чотири приватні, господарська споруда, кафе, декілька магазинів, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по багатоповерховому будинку в одному із спальних районів Запоріжжя. Масштаби пошкодження уточнюються.