Фото: Днепропетровская ОВА

Сегодня на Днепропетровщине зафиксированы многочисленные удары БПЛА и артиллерии по жилым и промышленным объектам, обошлось без жертв

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На вечер 28 января в Днепропетровской области зафиксированы новые последствия атак беспилотников и артиллерийских обстрелов. Под ударами оказались несколько районов региона, повреждена жилищная и хозяйственная инфраструктура. Согласно предварительным данным, обошлось без жертв и раненых.

Последствия атак в Каменском

В Каменском в результате утренних и дневных ударов БпЛА потерпели разрушения объекты инфраструктуры. Характер повреждений уточняют профильные службы. На местах работают коммунальные службы и представители экстренных подразделений, которые обследуют территории и определяют объемы восстановительных работ. Информация о масштабах ущерба еще обобщается.

Никопольский район снова подвергся обстрелам с применением FPV-дронов и артиллерии. Под огнем были Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. В результате атак повреждены пятиэтажный жилой дом, три частных дома, спецтехнику, в том числе экскаваторы, а также инфраструктурные объекты и одно из предприятий. На его территории вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный подразделениями ГСЧС. В Троицкой громаде Павлоградского района из-за удара беспилотника также возникло возгорание, огонь потушили, зафиксировано повреждение транспортных средств.

В Синельниковском районе, в Николаевской громаде, обстрелами повреждены два жилых дома. На Криворожье, в Зеленодольском громаде, попадания FPV-дронов привели к разрушению солнечных панелей, которые использовались как элемент энергообеспечения. Во всех случаях профильные службы проводят обследование, фиксируют последствия атак и собирают данные для дальнейшей оценки нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, военный корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир спас 4-летнего ребенка из горящего многоэтажного дома в Бучанском районе Киевщины, которая загорелась в результате российской атаки.