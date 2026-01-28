17:31  28 января
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
16:19  28 января
Чернигов останется без горячей воды
16:06  28 января
Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине
UA | RU
UA | RU
28 января 2026, 18:47

Масштабные атаки на Днепропетровщине: повреждены высотка, 3 дома и предприятие

28 января 2026, 18:47
Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская ОВА
Читайте також
українською мовою

Сегодня на Днепропетровщине зафиксированы многочисленные удары БПЛА и артиллерии по жилым и промышленным объектам, обошлось без жертв

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На вечер 28 января в Днепропетровской области зафиксированы новые последствия атак беспилотников и артиллерийских обстрелов. Под ударами оказались несколько районов региона, повреждена жилищная и хозяйственная инфраструктура. Согласно предварительным данным, обошлось без жертв и раненых.

Последствия атак в Каменском

В Каменском в результате утренних и дневных ударов БпЛА потерпели разрушения объекты инфраструктуры. Характер повреждений уточняют профильные службы. На местах работают коммунальные службы и представители экстренных подразделений, которые обследуют территории и определяют объемы восстановительных работ. Информация о масштабах ущерба еще обобщается.

Никопольский район снова подвергся обстрелам с применением FPV-дронов и артиллерии. Под огнем были Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. В результате атак повреждены пятиэтажный жилой дом, три частных дома, спецтехнику, в том числе экскаваторы, а также инфраструктурные объекты и одно из предприятий. На его территории вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный подразделениями ГСЧС. В Троицкой громаде Павлоградского района из-за удара беспилотника также возникло возгорание, огонь потушили, зафиксировано повреждение транспортных средств.

В Синельниковском районе, в Николаевской громаде, обстрелами повреждены два жилых дома. На Криворожье, в Зеленодольском громаде, попадания FPV-дронов привели к разрушению солнечных панелей, которые использовались как элемент энергообеспечения. Во всех случаях профильные службы проводят обследование, фиксируют последствия атак и собирают данные для дальнейшей оценки нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, военный корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир спас 4-летнего ребенка из горящего многоэтажного дома в Бучанском районе Киевщины, которая загорелась в результате российской атаки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область Никополь БПЛА разрушения Герань-2 Каменское FPV-дроны
Ножевое нападение в автобусе: в Днепропетровской области 39-летнему мужчине объявили подозрение
28 января 2026, 17:08
Россия вторую ночь подряд атаковала Одессу: трое пострадавших
28 января 2026, 09:50
Россияне обстреляли пять районов Днепропетровщины: повреждена инфраструктура, есть погибший и пострадавшие
28 января 2026, 08:12
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
На Днепропетровщине автобус протаранил три автомобиля
28 января 2026, 20:35
Нацполиция показала видео после утреннего удара по жилым домам в Запорожье
28 января 2026, 20:18
Эксглава ГПСУ уволен с военной службы "по состоянию здоровья"
28 января 2026, 20:12
На Волыни задержали отца шестерых детей, насиловавших дочь
28 января 2026, 20:05
Жители Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах
28 января 2026, 20:01
В Днепре для переселенцев, ветеранов и военных провели акцию по парикмахерским услугам
28 января 2026, 19:50
В Харьковской области будут судить мошенников, которые завладели имуществом умерших на сумму более 6 млн грн
28 января 2026, 19:46
В Хмельнитчине представители власти и общественности обсудили актуальные проблемы ветеранов
28 января 2026, 19:35
В Мукачево пятимесячный ребенок умер после резкого ухудшения состояния: полиция начала расследование
28 января 2026, 19:34
Графики отключений на 29 января: как будут выключать свет в четверг
28 января 2026, 19:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Олег Саакян
Все блоги »