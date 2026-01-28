Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні на Дніпропетровщині зафіксовані численні удари БпЛА та артилерії по житлових і промислових об’єктах, обійшлося без жертв

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Станом на вечір 28 січня у Дніпропетровській області зафіксовані нові наслідки атак безпілотників та артилерійських обстрілів. Під ударами опинилися кілька районів регіону, пошкоджено житлову та господарську інфраструктуру. За попередніми даними, обійшлося без жертв і поранених.

Наслідки атак у Кам’янському

У Кам’янському внаслідок ранкових і денних ударів БпЛА зазнали руйнувань об’єкти інфраструктури. Характер пошкоджень уточнюють профільні служби. На місцях працюють комунальники та представники екстрених підрозділів, які обстежують території та визначають обсяги відновлювальних робіт. Інформація щодо масштабів збитків ще узагальнюється.

Нікопольський район знову зазнав обстрілів із застосуванням FPV-дронів та артилерії. Під вогнем були Нікополь, Марганецька, Покровська і Мирівська громади. Унаслідок атак пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, три приватні оселі, спецтехніку, зокрема екскаватори, а також інфраструктурні об’єкти та одне з підприємств. На його території спалахнула пожежа, яку підрозділи ДСНС оперативно ліквідували. У Троїцькій громаді Павлоградського району через удар безпілотника також виникло займання, вогонь загасили, водночас зафіксовано пошкодження транспортних засобів.

У Синельниківському районі, в Миколаївській громаді, обстрілами пошкоджено два житлові будинки. На Криворіжжі, у Зеленодольській громаді, влучання FPV-дронів призвели до руйнування сонячних панелей, що використовувалися як елемент енергозабезпечення. У всіх випадках профільні служби проводять обстеження, фіксують наслідки атак та збирають дані для подальшої оцінки завданих збитків.

