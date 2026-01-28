17:31  28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
28 січня 2026, 18:47

Масштабні атаки на Дніпропетровщині: пошкоджено п’ятиповерхівку, 3 будинки та підприємство

28 січня 2026, 18:47
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
Сьогодні на Дніпропетровщині зафіксовані численні удари БпЛА та артилерії по житлових і промислових об’єктах, обійшлося без жертв

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Станом на вечір 28 січня у Дніпропетровській області зафіксовані нові наслідки атак безпілотників та артилерійських обстрілів. Під ударами опинилися кілька районів регіону, пошкоджено житлову та господарську інфраструктуру. За попередніми даними, обійшлося без жертв і поранених.

Наслідки атак у Кам’янському

У Кам’янському внаслідок ранкових і денних ударів БпЛА зазнали руйнувань об’єкти інфраструктури. Характер пошкоджень уточнюють профільні служби. На місцях працюють комунальники та представники екстрених підрозділів, які обстежують території та визначають обсяги відновлювальних робіт. Інформація щодо масштабів збитків ще узагальнюється.

Нікопольський район знову зазнав обстрілів із застосуванням FPV-дронів та артилерії. Під вогнем були Нікополь, Марганецька, Покровська і Мирівська громади. Унаслідок атак пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, три приватні оселі, спецтехніку, зокрема екскаватори, а також інфраструктурні об’єкти та одне з підприємств. На його території спалахнула пожежа, яку підрозділи ДСНС оперативно ліквідували. У Троїцькій громаді Павлоградського району через удар безпілотника також виникло займання, вогонь загасили, водночас зафіксовано пошкодження транспортних засобів.

У Синельниківському районі, в Миколаївській громаді, обстрілами пошкоджено два житлові будинки. На Криворіжжі, у Зеленодольській громаді, влучання FPV-дронів призвели до руйнування сонячних панелей, що використовувалися як елемент енергозабезпечення. У всіх випадках профільні служби проводять обстеження, фіксують наслідки атак та збирають дані для подальшої оцінки завданих збитків.

Раніше повідомлялося, воєнний кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір врятував 4-річну дитину з палаючої багатоповерхівки у Бучанському районі Київщини, яка загорілася внаслідок російської атаки.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
