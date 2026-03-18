15:39  18 марта
В Украину идет похолодание со снегом
12:54  18 марта
В Николаевской области произошел масштабный пожар на ферме
10:57  18 марта
В Киевской области 13-летнего мальчика поразило током на крыше электрички
UA | RU
UA | RU
18 марта 2026, 18:22

Как будут выключать электроэнергию в Украине 19 марта

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В четверг, 19 марта, во всех регионах Украины с 16:00 до 21:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причина введения ограничений – это последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Пожалуйста, не включайте в вечерние часы несколько мощных электроприборов одновременно", – добавили в Укрэнерго.

Как сообщалось, 18 марта из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве ввели временные графики отключений света. В отдельных областях действуют аварийные обесточения, которые будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Зеленский показал британцам, как выглядел массированный удар по Украине в ночь на 14 марта
17 марта 2026, 21:31
Ограничение света 18 марта: в Укрэнерго предупредили о новых графиках
17 марта 2026, 20:25
Из-за обстрелов РФ есть обесточивания в четырех областях – Минэнерго
17 марта 2026, 10:43
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Украинские пограничники показали, как уничтожают вражеские беспилотники
18 марта 2026, 18:39
В Киеве мужчина напал на медиков "скорой"
18 марта 2026, 18:20
Украина атаковала авиастроительный завод в России
18 марта 2026, 17:42
РФ оккупировала два населенных пункта в Донецкой области
18 марта 2026, 16:52
В Днепропетровской области ветеранов познакомили с 3D-печатью
18 марта 2026, 16:45
Семьям погибших пограничников из Волыни вручили посмертные награды
18 марта 2026, 16:21
В Киеве пенсионерка помогла аферистам "отжать" землю
18 марта 2026, 16:20
Мобилизация в Киеве усиливается: на улицах стало больше патрулей ТЦК
18 марта 2026, 15:59
В Украину идет похолодание со снегом
18 марта 2026, 15:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Все блоги »