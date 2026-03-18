Как будут выключать электроэнергию в Украине 19 марта

В четверг, 19 марта, во всех регионах Украины с 16:00 до 21:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причина введения ограничений – это последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Пожалуйста, не включайте в вечерние часы несколько мощных электроприборов одновременно", – добавили в Укрэнерго.

Как сообщалось, 18 марта из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве ввели временные графики отключений света. В отдельных областях действуют аварийные обесточения, которые будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.