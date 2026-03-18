18 марта 2026, 19:35

В Киевской области агрессивный мужчина разнес остановку общественного транспорта

Фото: Нацполиция
Это произошло в городе Василькове. Там правоохранителям сообщили, что неизвестный мужчина бьет стеклянную остановку

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

С помощью видео с камер видеонаблюдения полицейские установили личность правонарушителя. Оказалось, что это 34-летний местный житель. Человек был в пьяном состоянии и решил разбить рукой стеклянную остановку. Во время задержания он вел себя агрессивно и оказывал неповиновение.

"Правоохранители составили в отношении нарушителя административные материалы по факту мелкого хулиганства, злостного неповиновения законному распоряжению или требованию полицейского и появлению в общественных местах в пьяном виде (ст. 173, ст. 185 и ч. 1 ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях). принятие решения согласно действующему законодательству", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве мужчина набросился на сестру с ножом. Во время конфликта он трижды ударил женщину в шею, а также ранил ей руку. После этого просто ушел и не оказывал ей помощи. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

полиция хулиганство Киевская область
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
