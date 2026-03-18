Украинские пограничники показали, как уничтожают вражеские беспилотники

Разведывательно-ударные группы БПЛА пограничной бригады «Гарт» обнаруживают и уничтожают на Южно-Слобожанском направлении различные враждебные цели, в том числе и дроны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На днях операторы-пограничники обнаружили и поразили одного "ждуна" и одного разведывательно-ударного беспилотника противника.

Также во время боевого дежурства были превращены в металлолом вражеские транспортные средства и миномет.

Ранее бойцы Государственной пограничной службы показали, как уничтожают россиян в Курском и Северо-Слобожанском направлениях. Соответствующий видеоролик был опубликован на официальном сайте ведомства.