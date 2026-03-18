Украинские пограничники показали, как уничтожают вражеские беспилотники
Разведывательно-ударные группы БПЛА пограничной бригады «Гарт» обнаруживают и уничтожают на Южно-Слобожанском направлении различные враждебные цели, в том числе и дроны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
На днях операторы-пограничники обнаружили и поразили одного "ждуна" и одного разведывательно-ударного беспилотника противника.
Также во время боевого дежурства были превращены в металлолом вражеские транспортные средства и миномет.
Ранее бойцы Государственной пограничной службы показали, как уничтожают россиян в Курском и Северо-Слобожанском направлениях. Соответствующий видеоролик был опубликован на официальном сайте ведомства.
Украинские бойцы ликвидировали за сутки более 1700 оккупантов – ГенштабВсе новости »
18 марта 2026, 07:06Пограничники показали, как эффектно уничтожают РЭБ россиян на фронте
17 марта 2026, 22:45Украинские пограничники уничтожили позиции и средства связи врага в Харьковской области
17 марта 2026, 15:44
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Как будут выключать электроэнергию в Украине 19 марта
18 марта 2026, 18:22В Киеве мужчина напал на медиков "скорой"
18 марта 2026, 18:20Украина атаковала авиастроительный завод в России
18 марта 2026, 17:42РФ оккупировала два населенных пункта в Донецкой области
18 марта 2026, 16:52В Днепропетровской области ветеранов познакомили с 3D-печатью
18 марта 2026, 16:45Семьям погибших пограничников из Волыни вручили посмертные награды
18 марта 2026, 16:21В Киеве пенсионерка помогла аферистам "отжать" землю
18 марта 2026, 16:20Мобилизация в Киеве усиливается: на улицах стало больше патрулей ТЦК
18 марта 2026, 15:59В Украину идет похолодание со снегом
18 марта 2026, 15:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все блоги »