Угрожал полицейским и был доставлен в ТЦК: в Одесской области судили мужчину - на чью сторону стал суд

Татарбунарский районный суд Одесской области рассмотрел дело о конфликте между мужчиной и правоохранителями. Стало известно, кого сочли виновным

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел 27 января этого года. Пьяный мужчина якобы выражался нецензурной бранью в адрес работника полиции, хватал за форменную одежду, угрожал физической расправой, на законные требования полицейского прекратить действия не реагировал.

На суде мужчина не признал вину. Он заявил, что был тогда дома, а когда увидел полицейский автомобиль у автомобиля марки ВАЗ, которым пользуется, подошел для выяснения причин. Правоохранители проверили его по базе "Оберег" и заявили, что он находится в розыске. Затем, по его словам, они применили слезоточивый газ, надели наручники, избили, угрожали убийством и доставили в ТЦК. По дороге, говорит мужчина, его продолжали избивать. В ТЦК его отказались принимать из-за видимых телесных повреждений, после чего отвезли в больницу.

Суд проанализировал материалы дела. Отмечается, что показания полицейского в рапорте не могут считаться объективными доказательствами, так как такое лицо является представителем субъекта властных полномочий. Не раскрыта сторона правонарушения, а также недоказан прямой умысел на злостное неповиновение.

В результате дело решили закрыть, так что суд не встал на сторону полиции.

