18 марта 2026, 19:55

Угрожал полицейским и был доставлен в ТЦК: в Одесской области судили мужчину - на чью сторону стал суд

18 марта 2026, 19:55
Фото: Нацполиция
Татарбунарский районный суд Одесской области рассмотрел дело о конфликте между мужчиной и правоохранителями. Стало известно, кого сочли виновным

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел 27 января этого года. Пьяный мужчина якобы выражался нецензурной бранью в адрес работника полиции, хватал за форменную одежду, угрожал физической расправой, на законные требования полицейского прекратить действия не реагировал.

На суде мужчина не признал вину. Он заявил, что был тогда дома, а когда увидел полицейский автомобиль у автомобиля марки ВАЗ, которым пользуется, подошел для выяснения причин. Правоохранители проверили его по базе "Оберег" и заявили, что он находится в розыске. Затем, по его словам, они применили слезоточивый газ, надели наручники, избили, угрожали убийством и доставили в ТЦК. По дороге, говорит мужчина, его продолжали избивать. В ТЦК его отказались принимать из-за видимых телесных повреждений, после чего отвезли в больницу.

Суд проанализировал материалы дела. Отмечается, что показания полицейского в рапорте не могут считаться объективными доказательствами, так как такое лицо является представителем субъекта властных полномочий. Не раскрыта сторона правонарушения, а также недоказан прямой умысел на злостное неповиновение.

В результате дело решили закрыть, так что суд не встал на сторону полиции.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
