27 января 2026, 11:43

В Каменском из-за продолжительных отключений света люди перекрыли центр города

27 января 2026, 11:43
Читайте також
Фото: "Відомо"
Читайте також
українською мовою

В Каменском Днепропетровской области жители вышли на акцию протеста из-за длительных отключений электроэнергии и перекрыли проезжую часть в центральной части города на Майдане Калнышевского

Об этом сообщает "Відомо" с места событий, передает RegioNews.

По словам участников акции, электроснабжение в их домах появляется всего на несколько часов днем или ночью, тогда как в вечернее время большинство квартир остаются без света.

Острее всего проблему испытывают жители домов с электроотоплением. При отсутствии тока люди остаются не только без освещения, но и без тепла.

В то же время, специалисты отмечают, что перекрытие дорог не ускоряет восстановление электроснабжения и создает трудности для водителей, общественного транспорта и экстренных служб.

Энергетики работают в круглосуточном режиме, устраняя повреждения сетей. Основной причиной длительных отключений остаются системные удары России по энергетической инфраструктуре Украины, в частности, по подстанциям и линиям электропередач.

Как известно, это уже не первый раз, когда жители разных регионов Украины выражают свое недовольство из-за длительных отключений электроэнергии.

Напомним, недавно жители Полтавы вышли на митинг из-за отключения света.

Ранее против несправедливых обесточений протестовали жители Кременчуга на Полтавщине.

Читайте также: Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях

митинг протесты Днепропетровская область отключения света Каменское местные жители перекрытие дороги
