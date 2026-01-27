В Каменском из-за продолжительных отключений света люди перекрыли центр города

Фото: "Відомо"

В Каменском Днепропетровской области жители вышли на акцию протеста из-за длительных отключений электроэнергии и перекрыли проезжую часть в центральной части города на Майдане Калнышевского

передает RegioNews.

По словам участников акции, электроснабжение в их домах появляется всего на несколько часов днем или ночью, тогда как в вечернее время большинство квартир остаются без света.

Острее всего проблему испытывают жители домов с электроотоплением. При отсутствии тока люди остаются не только без освещения, но и без тепла.

В то же время, специалисты отмечают, что перекрытие дорог не ускоряет восстановление электроснабжения и создает трудности для водителей, общественного транспорта и экстренных служб.

Энергетики работают в круглосуточном режиме, устраняя повреждения сетей. Основной причиной длительных отключений остаются системные удары России по энергетической инфраструктуре Украины, в частности, по подстанциям и линиям электропередач.

Как известно, это уже не первый раз, когда жители разных регионов Украины выражают свое недовольство из-за длительных отключений электроэнергии.

