27 січня 2026, 11:43

У Кам'янському через тривалі відключення світла люди перекрили центр міста

27 січня 2026, 11:43
Фото: "Відомо"
У Кам'янському Дніпропетровської області жителі вийшли на акцію протесту через тривалі відключення електроенергії та перекрили проїжджу частину в центральній частині міста на Майдані Калнишевського

Про це повідомляє "Відомо" з місця подій, передає RegioNews.

За словами учасників акції, електропостачання в їхніх домівках з'являється лише на кілька годин удень або вночі, тоді як у вечірній час більшість квартир залишаються без світла.

Найгостріше проблему відчувають мешканці будинків з електроопаленням. За відсутності струму люди залишаються не лише без освітлення, а й без тепла.

Водночас фахівці зазначають, що перекриття доріг не пришвидшує відновлення електропостачання та створює труднощі для водіїв, громадського транспорту й екстрених служб.

Енергетики працюють у цілодобовому режимі, ліквідовуючи пошкодження мереж. Основною причиною тривалих відключень залишаються системні удари росії по енергетичній інфраструктурі України, зокрема по підстанціях і лініях електропередач.

Як відомо, це вже не перший раз, коли мешканці різних регіонів України висловлюють своє невдоволення через тривалі відключення електроенергії.

Нагадаємо, нещодавно жителі Полтави вийшли на мітинг через відключення світла.

Раніше проти несправедливих знеструмлень протестували мешканці Кременчука, що на Полтавщині.

Читайте також: Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях

27 січня 2026
