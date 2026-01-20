Жители Полтавы вышли на митинг из-за отключения света

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-каналы.

Как отмечается, жители Полтавы вышли на проезжую часть, требуя возобновить электроснабжение.

В то же время, энергетики продолжают работать над восстановлением сетей и стабилизацией ситуации.

Как сообщалось, в Кременчуге на Полтавщине местные жители протестовали против несправедливых обесточений и перекрыли дорогу. Люди заявили, что завтра готовы продолжить протесты.