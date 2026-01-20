Жители Полтавы вышли на митинг из-за отключения света
Люди перекрывали дорогу возле Корпусного парка из-за отключения электроэнергии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-каналы.
Как отмечается, жители Полтавы вышли на проезжую часть, требуя возобновить электроснабжение.
В то же время, энергетики продолжают работать над восстановлением сетей и стабилизацией ситуации.
Как сообщалось, в Кременчуге на Полтавщине местные жители протестовали против несправедливых обесточений и перекрыли дорогу. Люди заявили, что завтра готовы продолжить протесты.
