В регионах Украины из-за обстрелов ввели аварийные отключения электроэнергии
Из-за вызванных последствиями российских обстрелов сложная ситуация в энергосистеме – в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", – говорится в сообщении.
Аварийные отключения отменят, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется. Об изменениях в графиках будет сообщаться на официальных страницах облэнерго.
Граждан призывали потреблять электроэнергию бережливо.
Напомним, ночью 27 января российские войска атаковали беспилотниками Николаевскую область. Основной удар направили по энергетической инфраструктуре.