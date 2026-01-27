08:57  27 января
27 января 2026, 07:59

В регионах Украины из-за обстрелов ввели аварийные отключения электроэнергии

27 января 2026, 07:59
Иллюстративное фото: Укрэнерго
Из-за вызванных последствиями российских обстрелов сложная ситуация в энергосистеме – в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", – говорится в сообщении.

Аварийные отключения отменят, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется. Об изменениях в графиках будет сообщаться на официальных страницах облэнерго.

Граждан призывали потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, ночью 27 января российские войска атаковали беспилотниками Николаевскую область. Основной удар направили по энергетической инфраструктуре.

Украина война обстрелы Укрэнерго электроэнергия аварийные отключения отключения света
