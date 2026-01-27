Иллюстративное фото: Укрэнерго

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", – говорится в сообщении.

Аварийные отключения отменят, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется. Об изменениях в графиках будет сообщаться на официальных страницах облэнерго.

Граждан призывали потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, ночью 27 января российские войска атаковали беспилотниками Николаевскую область. Основной удар направили по энергетической инфраструктуре.