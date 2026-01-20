Фото: БЭБ

Правоохранители завершили расследование дела о незаконном экспорте древесины. Перед судом предстанет предприниматель на Львовщине, организовавший схему вывоза дубовых лесоматериалов за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Следствие установило, что мужчина использовал поддельные документы для получения сертификатов о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов. На основе этих бумаг он оформлял экспорт, а за полученные средства закупал новые партии неучтенной древесины для последующих продаж.

Во время обысков правоохранители изъяли более 22 кубометров дуба, который уже прошел таможенный контроль и готовился к вывозу. Стоимость этой партии оценили более чем в 500 тысяч гривен.

Предпринимателю объявили подозрение в контрабанде лесоматериалов и отмывании денег.

Сейчас правоохранители завершили досудебное расследование. Обвинительный акт пв отношении фигуранта ередали в суд.

