"Общалась с коллегой": жительница Донецкой области "сливала" данные о ВСУ

Славянский горрайонный суд Донецкой области признал женщину виновной в госизмене. Стало известно, какой приговор она получила

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В марте, мае и июне 2025 года обвиняемая в Telegram передавала информацию о местах дислокации украинских военных в Святогорске. На суде она признала вину.

По словам женщины, она переписывалась с бывшей коллегой. Она добавила, что знала, что ее знакомая выехала на территорию России, и что переданная информация будет использована против Украины для помощи и оккупации Донбасса. Ее знакомой была жительница Святогорска, уехавшая в РФ и поддерживающая связи с участниками так называемой "ДНР".

Женщину признали виновной в государственной измене. Ей назначен наказание в виде 15 лет лишения свободы.

