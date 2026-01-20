13:19  20 января
Пригородные маршрутки в Киев подорожали: сколько придется платить
10:15  20 января
Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения
09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
20 января 2026, 15:35

"Общалась с коллегой": жительница Донецкой области "сливала" данные о ВСУ

20 января 2026, 15:35
Иллюстративное фото
Славянский горрайонный суд Донецкой области признал женщину виновной в госизмене. Стало известно, какой приговор она получила

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В марте, мае и июне 2025 года обвиняемая в Telegram передавала информацию о местах дислокации украинских военных в Святогорске. На суде она признала вину.

По словам женщины, она переписывалась с бывшей коллегой. Она добавила, что знала, что ее знакомая выехала на территорию России, и что переданная информация будет использована против Украины для помощи и оккупации Донбасса. Ее знакомой была жительница Святогорска, уехавшая в РФ и поддерживающая связи с участниками так называемой "ДНР".

Женщину признали виновной в государственной измене. Ей назначен наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала российского агента, готовившего подрыв магистрального газопровода на востоке Украины, чтобы "отрезать" от теплоснабжения часть двух областей.

