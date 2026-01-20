10:15  20 січня
Поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків застряг посеред поля через відсутність напруги
09:00  20 січня
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
08:22  20 січня
Від касира до агента ФСБ: продавець з Кіровоградщини отримав 15 років за спробу диверсії
UA | RU
UA | RU
20 січня 2026, 10:36

Обшуки у Філатова: силовики прийшли до мерії Дніпра під час ліквідації наслідків нічного удару

20 січня 2026, 10:36
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні вранці, 20 січня, у будівлі міської ради Дніпра правоохоронці проводили обшуки

Про це пише "Відомо" із посиланням на міського голову Бориса Філатова, передає RegioNews.

За його словами, слідчі дії стосувалися нібито порушень при захороненні відходів на міському сміттєзвалищі.

Філатов зазначив, що в умовах ліквідації наслідків обстрілу йому доводиться одночасно координувати роботу комунальних служб, газових і теплових підприємств, а також консультуватися з юристами та екологами.

"Зараз серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів. Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?" – написав мер.

У публічному зверненні до державного керівництва Філатов закликав припинити дії окремих силових структур, які, на його думку, підривають стабільність і ефективність роботи місцевої влади.

Нагадаємо, в ніч на 20 січня російська армія завдала удару по Дніпру та області. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Понівечене підприємство, побиті вікна в поряд розташованих будівлях. Пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура, 5 авто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обшуки війна Дніпро правоохоронці Філатов Борис Альбертович атака наслідки мерія
Нічний обстріл України: РФ атакувала "Цирконом", балістикою та крилатими ракетами
20 січня 2026, 10:19
Росіяни вдарили по промисловому об’єкту на Полтавщині
20 січня 2026, 09:37
На Рівненщині внаслідок ранкової атаки знеструмлені понад 10 тисяч абонентів
20 січня 2026, 09:21
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Приміські маршрутки до Києва подорожчали: скільки доведеться платити
20 січня 2026, 13:19
На Львівщині митники затримали бус із партією вживаних ноутбуків на понад 600 тис. грн
20 січня 2026, 13:03
На Київщині під час гри 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку: суд ухвалив рішення у справі
20 січня 2026, 12:49
У Рівному судитимуть жінку, яку дратували портрети загиблих військових
20 січня 2026, 12:35
Помер засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко
20 січня 2026, 12:22
Біля колій на Рівненщині знайшли скинуті ворожим "Шахедом" міни
20 січня 2026, 12:20
10 загиблих та шестеро поранених: який вирок на Хмельниччині отримав водій за смертельну ДТП
20 січня 2026, 12:15
Фонд Дениса Парамонова передає EcoFlow для дитячих реанімацій по всій Україні
20 січня 2026, 12:05
У Києві завідувачка лабораторії вимагала чверть мільйона з підприємця
20 січня 2026, 11:55
У Чернівцях чоловік змушував 76-річну жінку жебракувати у кріслі колісному
20 січня 2026, 11:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »