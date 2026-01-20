Обшуки у Філатова: силовики прийшли до мерії Дніпра під час ліквідації наслідків нічного удару

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні вранці, 20 січня, у будівлі міської ради Дніпра правоохоронці проводили обшуки

Про це пише "Відомо" із посиланням на міського голову Бориса Філатова, передає RegioNews.

За його словами, слідчі дії стосувалися нібито порушень при захороненні відходів на міському сміттєзвалищі.

Філатов зазначив, що в умовах ліквідації наслідків обстрілу йому доводиться одночасно координувати роботу комунальних служб, газових і теплових підприємств, а також консультуватися з юристами та екологами.

"Зараз серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів. Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?" – написав мер.

У публічному зверненні до державного керівництва Філатов закликав припинити дії окремих силових структур, які, на його думку, підривають стабільність і ефективність роботи місцевої влади.

Нагадаємо, в ніч на 20 січня російська армія завдала удару по Дніпру та області. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Понівечене підприємство, побиті вікна в поряд розташованих будівлях. Пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура, 5 авто.