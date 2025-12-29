18:29  29 декабря
Арктический воздух накроет Украину. Столбики термометров опустятся до -14 градусов
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
29 декабря 2025, 18:35

РФ атаковала два района Днепропетровской области: 2 пострадавших, разрушено 11 домов

Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская ОВА
українською мовою

В течение дня российские войска нанесли серию ударов по Синельниковскому району Днепропетровской области, используя беспилотники и управляемые авиабомбы

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.

Под обстрелом оказались Васильковская, Петропавловская и Покровская громады. В результате атак пострадали двое местных жителей в возрасте 63 и 44 лет, им оказывают необходимую помощь.

В результате обстрелов возник пожар, который ликвидировали спасатели. По предварительным и уточненным данным, повреждены по меньшей мере 11 частных домов, магазин и кафе, а также несколько автомобилей. Кроме того, зафиксированы повреждения газопроводов и линии электропередач.

Также в течение дня под обстрелами находилась Никопольщина. Враг атаковал сам Никополь, а также Мировскую и Покровскую громады, применяя FPV-дроны и артиллерию.

В результате ударов загорелся гараж, повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Ранее сообщалось, в ночь на 29 декабря российские войска нанесли удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области. Под обстрелами возникли пожары и были повреждены дома.

