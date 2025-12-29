На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
Авария произошла на трассе Днепро-Кривой Рог возле Лесопитомника. В результате ДТП погиб велосипедист
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Предварительно велосипедист ехал по скользкой дороге у обочины. Отмечается, что у него не было светодиодных маячков. В этот момент в сторону Кривого Рога ехал 65-летний водитель легковушки, и сбил мужчину. Правоохранители будут выяснять детали трагедии.
Внимание, фото 18+
Напомним, в Киевской области Nissan влетел в Audi. Авария произошла на 52 километре автодороги сообщением Киев-Одесса вблизи города Белая Церковь. В результате ДТП пострадали 64-летняя и 68-летний пассажиры Audi и водитель Nissan. Их госпитализировали медики.
