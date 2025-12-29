13:20  29 декабря
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
11:14  29 декабря
Избиение подростка в винницком ТЦ: еще двум парням объявили подозрение
09:58  29 декабря
На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба
29 декабря 2025, 13:20

На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста

29 декабря 2025, 13:20
Фото из открытых источников
Авария произошла на трассе Днепро-Кривой Рог возле Лесопитомника. В результате ДТП погиб велосипедист

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Предварительно велосипедист ехал по скользкой дороге у обочины. Отмечается, что у него не было светодиодных маячков. В этот момент в сторону Кривого Рога ехал 65-летний водитель легковушки, и сбил мужчину. Правоохранители будут выяснять детали трагедии.

Внимание, фото 18+

Напомним, в Киевской области Nissan влетел в Audi. Авария произошла на 52 километре автодороги сообщением Киев-Одесса вблизи города Белая Церковь. В результате ДТП пострадали 64-летняя и 68-летний пассажиры Audi и водитель Nissan. Их госпитализировали медики.

