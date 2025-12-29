На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Предварительно велосипедист ехал по скользкой дороге у обочины. Отмечается, что у него не было светодиодных маячков. В этот момент в сторону Кривого Рога ехал 65-летний водитель легковушки, и сбил мужчину. Правоохранители будут выяснять детали трагедии.

Внимание, фото 18+

