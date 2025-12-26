Фото: иллюстративное

Об этом сообщает "Свои.Кривой Рог", передает RegioNews.

В реке Ингулец в Днепропетровской области, близ села Карачуновка, обнаружили тело человека. Согласно предварительным данным, погибший может быть одним из рыбаков, ранее объявленных пропавшими без вести. Информация проверяется правоохранителями, личность мужчины еще официально не подтверждена.

Тело обнаружили на значительной глубине

При обследовании водоема специальное оборудование зафиксировало тело на глубине около 13 метров. Из-за сильного течения его постепенно уносило дальше, где глубина достигала уже 17 метров. Это значительно усложнило работы по поиску и поднятию тела, а также повлияло на скорость проведения следственных действий.

Криворожское районное управление полиции открыло уголовное производство по факту обнаружения тела в водоеме. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, в том числе причины гибели мужчины и возможную связь с исчезновением других лиц. Поисковые мероприятия в районе продолжаются с привлечением соответствующих служб.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что под Кривым Рогом вторые сутки разыскивают двух рыбаков. По предварительной информации, они могли утонуть в водоеме в селе Карачуновка и, вероятно, находились на моторной лодке. Поисковые работы усугубляют неблагоприятные погодные условия и сильное течение реки.

Напомним, в Киевской области продолжаются поиски 49-летнего рыбака, который пропал 8 декабря после выхода на рыбалку на металлической моторной лодке из села Сорокошичи на Черниговщине – его лодку последний раз видели в русле Днепра возле границы двух областей вблизи села Страхолесье.