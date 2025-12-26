Остановка подъемника на горе Захар Беркут: спасатели эвакуировали 78 человек

Фото: ГСЧС Львовщины

Во Львовской области горные спасатели завершили работы на горе Захар Беркут, где остановился кресельный подъемник и сняли с него 78 человек, из них 39 детей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews .

К работам были привлечены 76 спасателей и 13 единиц специальной техники.

Подъемник восстановлен, а отдыхающие продолжают находиться на территории курорта безопасными.

Напомним, сегодня, 26 декабря, на Львовщине на горе Захар Беркут произошел инцидент: остановился кресельный подъемник, на котором находились около 80 человек.

