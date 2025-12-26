16:24  26 декабря
Российская авиация атаковала Харьков, есть погибшие и раненые
15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
14:48  26 декабря
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
26 декабря 2025, 15:20

Остановка подъемника на горе Захар Беркут: спасатели эвакуировали 78 человек

26 декабря 2025, 15:20
Фото: ГСЧС Львовщины
Во Львовской области горные спасатели завершили работы на горе Захар Беркут, где остановился кресельный подъемник и сняли с него 78 человек, из них 39 детей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews .

К работам были привлечены 76 спасателей и 13 единиц специальной техники.

Подъемник восстановлен, а отдыхающие продолжают находиться на территории курорта безопасными.

Напомним, сегодня, 26 декабря, на Львовщине на горе Захар Беркут произошел инцидент: остановился кресельный подъемник, на котором находились около 80 человек.

Ранее сообщалось, что Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте Колеса по обозрению на Подоле с запретом его эксплуатации из-за неудовлетворительного технического состояния аттракциона.

23 декабря 2025
07 августа 2025
