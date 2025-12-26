09:15  26 декабря
26 декабря 2025, 09:25

Ножовое ранение военных ТЦК в Днепре: начато расследование

26 декабря 2025, 09:25
Иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители Днепра открыли уголовное производство по факту ранения двух военнослужащих территориального центра комплектования

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 25 декабря, около 14:40, на улице Калиновой в Амур-Нижнеднепровском районе города.

Во время проведения мероприятий уведомления мужчина напал на военнослужащих, в результате чего они получили ножевые ранения. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Нападавшего задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту ранения возбуждено уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, накануне днем в Днепре раздались выстрелы на улице Калиновой. Впоследствии стало известно, что это был инцидент с участием ТЦК.

В начале декабря во Львове во время оповещения населения о мобилизации смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского ТЦК. Злоумышленник был задержан.

