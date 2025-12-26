Ножове поранення військових ТЦК у Дніпрі: відкрито провадження
Правоохоронці Дніпра відкрила кримінальне провадження за фактом поранення двох військовослужбовців територіального центру комплектування
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Інцидент стався 25 грудня, близько 14:40, на вулиці Калиновій в Амур-Нижньодніпровському районі міста.
Під час проведення заходів оповіщення чоловік напав на військовослужбовців, внаслідок чого вони отримали ножові поранення. Потерпілих госпіталізували до медичного закладу.
Нападника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом поранення відкрито кримінальне провадження за ч. 2, 3 ст. 350 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок).
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, напередодні вдень у Дніпрі пролунали постріли на вулиці Калиновій. Згодом стало відомо, що це був інцидент за участі ТЦК.
На початку грудня у Львові під час оповіщення населення щодо мобілізації смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського ТЦК. Зловмисника було затримано.