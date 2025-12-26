09:15  26 грудня
На Закарпатті відшукали двох дітей, які три доби блукали зимовими горами
19-річного українця затримали в Тбілісі за метадон: йому загрожує 20 років
На Вінниччині з річки витягли тіло чоловіка
26 грудня 2025, 09:25

Ножове поранення військових ТЦК у Дніпрі: відкрито провадження

26 грудня 2025, 09:25
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці Дніпра відкрила кримінальне провадження за фактом поранення двох військовослужбовців територіального центру комплектування

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 25 грудня, близько 14:40, на вулиці Калиновій в Амур-Нижньодніпровському районі міста.

Під час проведення заходів оповіщення чоловік напав на військовослужбовців, внаслідок чого вони отримали ножові поранення. Потерпілих госпіталізували до медичного закладу.

Нападника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом поранення відкрито кримінальне провадження за ч. 2, 3 ст. 350 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок).

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, напередодні вдень у Дніпрі пролунали постріли на вулиці Калиновій. Згодом стало відомо, що це був інцидент за участі ТЦК.

На початку грудня у Львові під час оповіщення населення щодо мобілізації смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського ТЦК. Зловмисника було затримано.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
