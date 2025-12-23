07:40  23 декабря
Банковские мошенники в Днепре присвоили более 50 млн грн
Банковские мошенники в Днепре присвоили более 50 млн грн

Фото: Национальная полиция
В Днепре разоблачена группа из семи человек, включая директора банка и частных исполнителей, присвоивших более 50 миллионов гривен

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В состав группы входили семь жителей Днепра, среди которых директор одного из банковских отделений и два частных исполнителя.

Директор предоставлял соучастникам информацию о состоянии счетов клиентов, а остальные злоумышленники подделывали судебные решения и исполнительные надписи нотариусов. На основании фиктивных документов они открывали исполнительные производства и арестовывали имущество граждан, списывая денежные средства по несуществующей задолженности.

Присвоенные деньги переводили на карточки "дропов" и "денежных мулов". Задокументировано 11 эпизодов противоправной деятельности.

Полицейские провели 15 обысков по местам жительства и работы фигурантов и дропов. Изъята компьютерная техника, 9 принтеров, почти 20 мобильных телефонов, 4 автомобиля, банковские карты, поддельные документы и более 340 тыс. грн наличными в гривнах и долларах.

Фигурантам сообщили о подозрениях за мошенничество, подлог документов и несанкционированные действия с информацией. Санкция тяжелейшей статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Сумской области мошенники под видом банковской службы обманули трех украинцев на почти 1 млн грн. Среди пострадавших женщина, со счета которой мошенники сняли 520 тысяч гривен. Эти средства она получила от государства после гибели мужа-военнослужащего.

