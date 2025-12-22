В Одесской области мужчина во время ссоры ранил знакомого ножом

Фото: Национальная полиция

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Белгород-Днестровского района, который во время конфликта нанес тяжкие телесные повреждения 38-летнему знакомому

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел несколько дней назад в одном из сел Саратского общества.

При употреблении алкогольных напитков между мужчинами возникла ссора, в ходе которой гость взял нож и ударил хозяина в лицо, шею и грудь. После этого нападающий вызвал экстренные службы.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, включая скальпированные раны лица и шеи и колото-резаную рану грудной клетки.

Полиция изъяла нож и другие вещественные доказательства, направленные на экспертное исследование.

Фигуранту сообщили о подозрении. Ему грозит лишением свободы до восьми лет.

Напомним, в Киеве мужчина во время конфликта задушил знакомого наручниками. Злоумышленником оказался 33-летний уроженец Черновцов, недавно переехавший в столицу. Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет заключения.