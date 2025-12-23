07:40  23 грудня
Банківські шахраї у Дніпрі привласнили понад 50 млн грн
01:30  23 грудня
Зірковий вчитель фізики Руслан Ігорович таємно одружився
07:50  23 грудня
Кілька днів без їжі та води: на Кіровоградщині судили матір, яка залишила дітей напризволяще
UA | RU
UA | RU
23 грудня 2025, 07:40

Банківські шахраї у Дніпрі привласнили понад 50 млн грн

23 грудня 2025, 07:40
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі викрито групу з семи осіб, включаючи директора банку та приватних виконавців, які привласнили понад 50 мільйонів гривень

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

До складу групи входили семеро мешканців Дніпра, серед яких директор одного з банківських відділень та двоє приватних виконавців.

Директор надавав співучасникам інформацію про стан рахунків клієнтів, а решта зловмисників підробляли судові рішення та виконавчі написи нотаріусів. На підставі фіктивних документів вони відкривали виконавчі провадження і арештовували майно громадян, списуючи кошти за неіснуючою заборгованістю.

Привласнені гроші переказували на картки "дропів" та "грошових мулів". Задокументовано 11 епізодів протиправної діяльності.

Поліцейські провели 15 обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів і дропів. Вилучено комп'ютерну техніку, 9 принтерів, майже 20 мобільних телефонів, 4 автомобілі, банківські картки, підроблені документи та понад 340 тис. грн готівкою у гривнях та доларах.

Фігурантам повідомлено про підозри за шахрайство, підроблення документів та несанкціоновані дії з інформацією. Санкція найтяжчої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Сумщині шахраї під виглядом банківської служби ошукали трьох українців на майже 1 млн грн. Серед потерпілих є жінка, з рахунку якої шахраї зняли 520 тисяч гривень. Ці кошти вона отримала від держави після загибелі чоловіка-військовослужбовця.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро банки шахраї шахрайство гроші поліція підозра
У Дніпрі чоловік катався з жінками на авто з наркотиками та без бампера
22 грудня 2025, 20:50
У Дніпрі підлітки влаштували пожежу на арені "Метеор"
22 грудня 2025, 10:55
На Одещині чоловік під час сварки поранив знайомого ножем
22 грудня 2025, 09:41
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
У Мукачеві суд обрав запобіжний захід чоловіку, який стріляв у багатоповерхівці
23 грудня 2025, 08:36
Росіяни вдарили по Рівненщині: пошкоджений багатоквартирний будинок
23 грудня 2025, 08:25
Бійка підлітків у ТЦ Вінниці: постраждав 16-річний хлопець
23 грудня 2025, 08:24
На Миколаївщині на складі магазину сталась масштабна пожежа
23 грудня 2025, 08:12
Поточний стан війни: чому швидкого миру не буде
23 грудня 2025, 07:58
"Ніхто так не ховався": як журналісти шукали бізнесмена Міндіча в Ізраїлі
23 грудня 2025, 07:56
Кілька днів без їжі та води: на Кіровоградщині судили матір, яка залишила дітей напризволяще
23 грудня 2025, 07:50
Масований удар: РФ атакує енергетичну інфраструктуру України
23 грудня 2025, 07:43
Росіяни гатили FPV-дронами по Нікопольщині: що відомо
23 грудня 2025, 07:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »