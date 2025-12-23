Банківські шахраї у Дніпрі привласнили понад 50 млн грн

Фото: Національна поліція

У Дніпрі викрито групу з семи осіб, включаючи директора банку та приватних виконавців, які привласнили понад 50 мільйонів гривень

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

До складу групи входили семеро мешканців Дніпра, серед яких директор одного з банківських відділень та двоє приватних виконавців.

Директор надавав співучасникам інформацію про стан рахунків клієнтів, а решта зловмисників підробляли судові рішення та виконавчі написи нотаріусів. На підставі фіктивних документів вони відкривали виконавчі провадження і арештовували майно громадян, списуючи кошти за неіснуючою заборгованістю.

Привласнені гроші переказували на картки "дропів" та "грошових мулів". Задокументовано 11 епізодів протиправної діяльності.

Поліцейські провели 15 обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів і дропів. Вилучено комп'ютерну техніку, 9 принтерів, майже 20 мобільних телефонів, 4 автомобілі, банківські картки, підроблені документи та понад 340 тис. грн готівкою у гривнях та доларах.

Фігурантам повідомлено про підозри за шахрайство, підроблення документів та несанкціоновані дії з інформацією. Санкція найтяжчої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Сумщині шахраї під виглядом банківської служби ошукали трьох українців на майже 1 млн грн. Серед потерпілих є жінка, з рахунку якої шахраї зняли 520 тисяч гривень. Ці кошти вона отримала від держави після загибелі чоловіка-військовослужбовця.