У Дніпрі військовий іздив на авто під діями наркотиків

Це сталось у вечірній час у Самарівському районі. Правоохоронці зупинили автомобіль під час патрулювання

Екіпаж групи реагування поліції зупинив Daewoo Lanos. За кермом був військовий. Правоохоронці помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Поліцейські запропонували йому пройти огляд, але він відмовився.

Правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення – керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

