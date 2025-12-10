На Дніпропетровщині двоє молодиків увірвалися в квартиру та напали на 60-річного чоловіка

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Тернівці Дніпропетровської області двоє зловмисників напали на 60-річного місцевого жителя та відібрали його майно

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався в одній із квартир на вулиці Польовій.

За даними поліції, нападники – 27- та 26-річні чоловіки – завдали потерпілому тілесних ушкоджень, після чого відібрали електронні пристрої та втекли.

Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваних та затримали.

Слідчі вже повідомили обом чоловікам про підозру. За рішенням суду фігурантів взято під варту.

