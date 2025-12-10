09:25  10 грудня
На Дніпропетровщині двоє молодиків увірвалися в квартиру та напали на 60-річного чоловіка

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Тернівці Дніпропетровської області двоє зловмисників напали на 60-річного місцевого жителя та відібрали його майно

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався в одній із квартир на вулиці Польовій.

За даними поліції, нападники – 27- та 26-річні чоловіки – завдали потерпілому тілесних ушкоджень, після чого відібрали електронні пристрої та втекли.

Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваних та затримали.

Слідчі вже повідомили обом чоловікам про підозру. За рішенням суду фігурантів взято під варту.

Нагадаємо, у Кривому Розі поліція затримала 20-річного підозрюваного після жорстокого вбивства чоловіка у власному будинку. За даними слідства, нападник завдав жертві майже 20 ножових поранень, а потім підпалив його тіло, намагаючись приховати сліди злочину.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
