19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
17:22  08 грудня
Під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот
17:15  08 грудня
У Запоріжжі військового ТЦК підозрюють у вбивстві
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2025, 18:59

На Дніпропетровщині затримали 33-річного підозрюваного в умисному підпалі автомобіля

08 грудня 2025, 18:59
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

У Самарі 33-річного чоловіка підозрюють у підпалі автомобіля, поліція виявила речові докази та легкозаймисту рідину на місці події

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У місті Самар 33-річному чоловікові повідомили про підозру за підпал автомобіля, що стався 7 грудня. Поблизу приватного будинку загорівся "Renault Sandero Stepway". На місце події прибули слідчо-оперативна група та поліція, які оглянули територію та вилучили речові докази. Неподалік правоохоронці виявили ємність із залишками легкозаймистої рідини, що підтверджує версію підпалу.

В ході розслідування слідчі встановили особу підозрюваного – ним виявився 33-річний мешканець Самара. Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Правоохоронці наразі перевіряють усі обставини події та збирають додаткові докази для кримінального провадження.

На місці події працювала слідчо-оперативна група

8 грудня слідчі під процесуальним керівництвом Самарівської окружної прокуратури офіційно повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, що передбачає умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Розглядається питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фігуранту може загрожувати до 10 років ув’язнення. Поліція наголошує на серйозності таких злочинів та закликає громадян повідомляти про будь-які підозрілі дії, що можуть загрожувати безпеці майна та людей.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловіка засудили до 15 років ув'язнення за диверсії на залізниці – він тричі підпалював релейні шафи Укрзалізниці за завданням невідомої особи з Telegram, яка обіцяла йому легкий заробіток.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Самар Новомосковськ Дніпропетровська область палій підпал підозра автомобіль
Ворог завдав удару по райцентру та громадах Нікопольщини: постраждали 67-річний чоловік та 61-річна жінка
08 грудня 2025, 18:42
У Запоріжжі військового ТЦК підозрюють у вбивстві
08 грудня 2025, 17:15
У Кривому Розі загорівся житловий будинок: квартира вигоріла вщент
08 грудня 2025, 14:55
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Квартиру судді "МастерШефу" Ольги Мартиновської затопило після відключення світла
08 грудня 2025, 19:38
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
08 грудня 2025, 19:34
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
08 грудня 2025, 19:28
Жителька Івано-Франківська поранила ножем двох перехожих – жінку й 9-річного хлопця: їй оголошено підозру
08 грудня 2025, 19:16
В Україні вдвічі зростуть стипендії для студентів: коли це станеться
08 грудня 2025, 19:07
На Вінниччині сталися пожежі: горіли будинки та дрова, які люди заготовили на зиму
08 грудня 2025, 18:51
Ворог завдав удару по райцентру та громадах Нікопольщини: постраждали 67-річний чоловік та 61-річна жінка
08 грудня 2025, 18:42
Відключення світла по всій Україні: в Укренерго назвали графіки на 9 грудня
08 грудня 2025, 18:35
На Львівщині 4 хлопці напали на артистів ансамблю "Гуцулія" – подробиці
08 грудня 2025, 18:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Всі блоги »