Фото: Національна поліція України

У Самарі 33-річного чоловіка підозрюють у підпалі автомобіля, поліція виявила речові докази та легкозаймисту рідину на місці події

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У місті Самар 33-річному чоловікові повідомили про підозру за підпал автомобіля, що стався 7 грудня. Поблизу приватного будинку загорівся "Renault Sandero Stepway". На місце події прибули слідчо-оперативна група та поліція, які оглянули територію та вилучили речові докази. Неподалік правоохоронці виявили ємність із залишками легкозаймистої рідини, що підтверджує версію підпалу.

В ході розслідування слідчі встановили особу підозрюваного – ним виявився 33-річний мешканець Самара. Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Правоохоронці наразі перевіряють усі обставини події та збирають додаткові докази для кримінального провадження.

На місці події працювала слідчо-оперативна група

8 грудня слідчі під процесуальним керівництвом Самарівської окружної прокуратури офіційно повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, що передбачає умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Розглядається питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фігуранту може загрожувати до 10 років ув’язнення. Поліція наголошує на серйозності таких злочинів та закликає громадян повідомляти про будь-які підозрілі дії, що можуть загрожувати безпеці майна та людей.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловіка засудили до 15 років ув'язнення за диверсії на залізниці – він тричі підпалював релейні шафи Укрзалізниці за завданням невідомої особи з Telegram, яка обіцяла йому легкий заробіток.