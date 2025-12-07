18:31  06 грудня
07 грудня 2025, 17:25

У Дніпрі чоловік із гранатою погрожував перехожим

07 грудня 2025, 17:25
Фото: Нацполіція
У Дніпрі чоловік погрожував перехожим на зупинці громадського траанспорту. У нього в руках була граната

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За словами свідків, до чоловіка підійшов перехожий та попросив грошей. Чоловік у зеленій куртці відреагував агресивно: він почав лаятися та штовхатися. Згодом він дістав із кишені гранату та почав нею погрожувати.

Перехожий, який просив грошей, просто втік. Агресор спокійно сів у тролейбус та поїхав. Припускають, що він був військовим, але ця інформація не є підтвердженою.

Нагадаємо, на Прикарпатті 13-річний хлопець підірвав гранату в будинку. Трагедія сталася 21 листопада. За попередніми даними, підліток знайшов у помешканні гранату Ф-1 та привів її в дію. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Його 37-річного вітчима госпіталізували у важкому стані, однак за кілька днів він помер у лікарні.

