Росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

Фото: ОВА

В ніч на 3 грудня війська РФ атакували Павлоградський, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Загарбники вдарили вночі безпілотниками по Тернівці Павлоградського району.

Загинули чоловіки 43 і 50 років. Ще троє людей постраждали, всіх госпіталізували. 65-річні чоловік та жінка – "важкі", 18-річний хлопець – у стані середньої тяжкості.

Внаслідок атаки виникла пожежа. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені. Понівечені гаражі та автівки, один легковик знищений.

Крім того, БпЛА росіяни запустили і по Васильківській громаді Синельниківського району. Там пошкоджена інфраструктура.

По Нікопольщині окупанти бив FPV-дронами. Вдарили по Нікополю і Марганецькій громаді.

Посадовець зазначив, що українські оборонці вночі збили на Дніпропетровщині чотири безпілотники.

Нагадаємо, впродовж доби окупанти завдали 907 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів є пошкодження, поранений чоловік.