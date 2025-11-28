11:51  28 ноября
В Киеве на Троещине мужчина, угрожая расправой, ограбил таксиста
09:39  28 ноября
В Полтаве в реке обнаружили тело пропавшего 17-летнего юноши
08:13  28 ноября
Бегство в Молдову на матрасе: пограничники спасли мужчину из Днестра
28 ноября 2025, 14:40

В Днепре женщину судили из-за заработка на вебкам: чем все завершилось

28 ноября 2025, 14:40
Иллюстративное фото
В Днепре судили женщину за изготовление и распространение порнографии через веб-трансляции. Она свою вину признала

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Следствие началось еще осенью. Тогда полиция провела следственный эксперимент. Правоохранители заходили на платформу для взрослых, где женщина работала. Ее выступление было записано и отправлено на экспертизу. Специалисты подтвердили, что это запрещенный контент.

Женщина понимала, что она нарушает закон. Тем не менее, она продолжала эти трансляции, чтобы зарабатывать гроги. Она свою вину признала и пошла на соглашение со следствием. Суд заменил реальное заключение штрафом в размере 34 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы за 2023 год заработали на Onlyfans 131,75 миллиона долларов. Это на 20 миллионов больше, если сравнивать с 2020-2022 годами.

суд штраф Днепр
