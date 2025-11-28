11:51  28 листопада
У Києві на Троєщині чоловік, погрожуючи розправою, пограбував таксиста
У Полтаві в річці виявили тіло зниклого 17-річного юнака
Втеча до Молдови на матраці: прикордонники врятували чоловіка з Дністра
28 листопада 2025, 14:40

У Дніпрі жінку судили через заробіток на вебкам: чим все завершилось

28 листопада 2025, 14:40
Ілюстративне фото
У Дніпрі судили жінку за виготовлення та поширення порнографі через вебкам-трансляціїї. Вона свою провину визнала

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зазначається, що слідство розпочали ще восени. Тоді поліція провела слідчий експеримент. Правоохоронці заходили на платформу для дорослих, де жінка "працювала". Її виступ було записано та відправлено на експертизу. Фахівцями було підтверджено, що це заборонений контент.

Жінка розуміла, що вона порушує закон. Проте вона продовжувала ці трансляції, щоб заробляти грогі. Вона свою провину визнала, і пішла на угоду зі слідством. Суд замінив реальне ув'язнення на штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українці за 2023 рік заробили на Onlyfans 131,75 мільйона доларів. Це на 20 мільйонів більше, якщо порівнювати з 2020-2022 роками.

