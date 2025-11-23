14:41  22 листопада
Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
UA | RU
UA | RU
23 листопада 2025, 09:00

Масштабна нічна атака на Дніпропетровщину: 16 поранених, серед них 11-річна дитина

23 листопада 2025, 09:00
Читайте также на русском языке
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко
Читайте также
на русском языке

Унаслідок нічної атаки ударними дронами на Дніпропетровську область зафіксовані поранені та масштабні пошкодження цивільної інфраструктури

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

У ніч на 23 листопада російські війська знову атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. За даними Повітряного командування, українська ППО знищила 15 дронів, однак частина уламків спричинила руйнування та постраждалих у кількох громадах.

Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину

У Дніпрі внаслідок падіння уламків травмувалися 14 людей, зокрема 11-річна дитина. Пошкоджені балкони у дев’ятиповерхівці та прибудова приватного будинку. Також постраждали шість автомобілів. Медики надали допомогу всім постраждалим, більшість із них вже перебуває вдома.

Атаки торкнулися і населених пунктів Синельниківського району. У Васильківській та Зайцівській громадах поранені дві людини. Вогонь охопив три житлові будинки, і рятувальники оперативно ліквідували пожежі. У Павлоградському районі надзвичайники зафіксували пошкодження інфраструктурних об’єктів та гаражів. Потерпілих там немає.

Рятувальники працюють на місці ударів

Тривали й обстріли Нікопольського району. Противник застосував FPV-дрони та важку артилерію по самому Нікополю, а також по Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах. У місті поранені 41-річна жінка та двоє підлітків віком 14 і 16 років. Вони проходять лікування амбулаторно. Пошкоджені об’єкти інфраструктури та автозаправка.

Нагадаємо, окупанти знову розстріляли українських військовополонених – беззбройних бійців змусили лягти на землю обличчям донизу, а потім прицільними пострілами у голову страчували по черзі. Аналітичний проєкт DeepState оприлюднив відеодокази цих воєнних злочинів, які викликали обурення світової спільноти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро Дніпропетровська область атака постраждалі дрони поранені шахеди
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
22 листопада 2025, 10:47
РФ атакувала пункт пропуску в Одеські області на кордоні з Румунією
22 листопада 2025, 08:25
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
22 листопада 2025, 07:56
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Дрон поцілив у магазин на першому поверсі багатоповерхівки в Запоріжжі – 5 поранених
23 листопада 2025, 10:54
Фактична реальність vs бажання: чому війна проти Росії не зможе тривати вічно
23 листопада 2025, 10:20
ЄС підготувала три ключові пункти контропозиції до мирного плану Трампа щодо України
23 листопада 2025, 10:06
Після нічної атаки на Дніпро по медичну допомогу звернулися вже 15 людей
23 листопада 2025, 09:40
У Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи: 33 загиблих, серед них – 6 дітей, 94 поранених та 6 зниклих безвісті
23 листопада 2025, 09:23
Росіяни знову розстріляли українських військових, які здалися в полон
22 листопада 2025, 17:31
Що для України найголовніше в рамках процесу переговорів?
22 листопада 2025, 17:09
Зустріч ЄС, США та України щодо досягнення миру відбудеться 23 листопада у Женеві
22 листопада 2025, 16:18
У Сумах виявили ботулізм
22 листопада 2025, 15:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »