Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

У ніч на 23 листопада російські війська знову атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. За даними Повітряного командування, українська ППО знищила 15 дронів, однак частина уламків спричинила руйнування та постраждалих у кількох громадах.

Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину

У Дніпрі внаслідок падіння уламків травмувалися 14 людей, зокрема 11-річна дитина. Пошкоджені балкони у дев’ятиповерхівці та прибудова приватного будинку. Також постраждали шість автомобілів. Медики надали допомогу всім постраждалим, більшість із них вже перебуває вдома.

Атаки торкнулися і населених пунктів Синельниківського району. У Васильківській та Зайцівській громадах поранені дві людини. Вогонь охопив три житлові будинки, і рятувальники оперативно ліквідували пожежі. У Павлоградському районі надзвичайники зафіксували пошкодження інфраструктурних об’єктів та гаражів. Потерпілих там немає.

Рятувальники працюють на місці ударів

Тривали й обстріли Нікопольського району. Противник застосував FPV-дрони та важку артилерію по самому Нікополю, а також по Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах. У місті поранені 41-річна жінка та двоє підлітків віком 14 і 16 років. Вони проходять лікування амбулаторно. Пошкоджені об’єкти інфраструктури та автозаправка.

Нагадаємо, окупанти знову розстріляли українських військовополонених – беззбройних бійців змусили лягти на землю обличчям донизу, а потім прицільними пострілами у голову страчували по черзі. Аналітичний проєкт DeepState оприлюднив відеодокази цих воєнних злочинів, які викликали обурення світової спільноти.