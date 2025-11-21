15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
На Одещині перекинувся човен з людьми: двоє загиблих, третього шукають
На Дніпропетровщині чоловік торгував "квитками за кордон" для ухилянтів

21 листопада 2025, 14:30
Фото: Нацполіція
На Дніпропетровщині викрили схему місцевого жителя. Він продавав підроблені документи чоловікам, які хотіли втекти за кордон

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

45-річний житель міста Синельникове налагодив схему: він продавав фальшиві довідки, які нібито давали можливість отримати відстрочку від мобілізації або безперешкодно перетнути державний кордон.

"Товар" він пропонував чоловікам за 100 тисяч гривень. Зокрема, це були фейкові довідки про інвалідність, акт про здійснення постійного догляду за хворим родичем чи інші медичні документи. Як з'ясували правоохоронці, всі папери були фіктивними.

Затримали зловмисника, коли він отримував 100 тисяч гривень. Зараз він уже отримав підозру. Тепер йому загрожує до дев'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники викрили чергову схему з незаконного перетину кордону. Щоб потрапити до ЄС чоловіки платили по 10 тисяч євро кожен.

