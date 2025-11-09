Фото: ілюстративне

На Дніпропетровщині триває розслідування смерті жінки, яку після побачення у колонії жорстоко побив чоловік – засуджений, що вже мав кримінальне минуле

Про це повідомляє Свої.Кривий Ріг, передає RegioNews.

У Дніпропетровській області розслідують смерть 37-річної жінки, яка померла в лікарні Кривого Рогу через набряк мозку через кілька тижнів після побиття під час побачення у виправній колонії. Правоохоронці фіксують обставини інциденту та шукають підозрюваного.

За даними судового реєстру, 43-річний чоловік уже мав кримінальне минуле – він фігурує як "сзч" і раніше мав відбути покарання у вигляді п’яти років ув’язнення за бійку з тяжкими наслідками. Після останнього побачення в колонії суд достроково звільнив його, і незабаром після цього чоловік повернувся на волю.

Під час побачення між подружжям виник конфлікт, що завершився побиттям. Потерпіла одразу не зверталася до поліції; пізніше її госпіталізували з тяжкими травмами. Медики констатували смерть 7 листопада – причиною названо набряк мозку.

Наразі підозрюваного розшукують правоохоронці. Слідство відкрито та встановлює мотиви події, можливі свідків і хронологію подій; також перевіряють дані щодо попередніх судових вироків підозрюваного та обставини його дострокового звільнення.

Нагадаємо, 37-річна жінка хотіла змусити свого колишнього чоловіка під загрозою побиття переписати торговельний павільйон та кілька авто за $6,5 тисяч винагороди "виконавцю".