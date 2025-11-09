17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2025, 09:26

На Дніпропетровщині жінка померла після побачення у колонії з засудженим чоловіком

09 листопада 2025, 09:26
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині триває розслідування смерті жінки, яку після побачення у колонії жорстоко побив чоловік – засуджений, що вже мав кримінальне минуле

Про це повідомляє Свої.Кривий Ріг, передає RegioNews.

У Дніпропетровській області розслідують смерть 37-річної жінки, яка померла в лікарні Кривого Рогу через набряк мозку через кілька тижнів після побиття під час побачення у виправній колонії. Правоохоронці фіксують обставини інциденту та шукають підозрюваного.

За даними судового реєстру, 43-річний чоловік уже мав кримінальне минуле – він фігурує як "сзч" і раніше мав відбути покарання у вигляді п’яти років ув’язнення за бійку з тяжкими наслідками. Після останнього побачення в колонії суд достроково звільнив його, і незабаром після цього чоловік повернувся на волю.

Під час побачення між подружжям виник конфлікт, що завершився побиттям. Потерпіла одразу не зверталася до поліції; пізніше її госпіталізували з тяжкими травмами. Медики констатували смерть 7 листопада – причиною названо набряк мозку.

Наразі підозрюваного розшукують правоохоронці. Слідство відкрито та встановлює мотиви події, можливі свідків і хронологію подій; також перевіряють дані щодо попередніх судових вироків підозрюваного та обставини його дострокового звільнення.

Нагадаємо, 37-річна жінка хотіла змусити свого колишнього чоловіка під загрозою побиття переписати торговельний павільйон та кілька авто за $6,5 тисяч винагороди "виконавцю".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область Побиття смерть жінка колонія СЗЧ Кривий Ріг
У Дніпрі оголошено дводенну жалобу за загиблими від російського обстрілу
09 листопада 2025, 09:00
Влаштував нагородження попри заборони: в Дніпрі повідомили про підозру командиру батальйону після атаки РФ по військових ЗСУ
08 листопада 2025, 12:55
На Львівщині побили 15-річну дівчинку: дитину госпіталізували
07 листопада 2025, 21:50
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У Дніпрі оголошено дводенну жалобу за загиблими від російського обстрілу
09 листопада 2025, 09:00
Молочні продукти "на вагу золота": які ціни в Україні на кефір, сметану та молоко
08 листопада 2025, 22:20
Переможниця Холостяка розповіла, скільки повинен заробляти чоловік, щоб вона з ним зустрічалась
08 листопада 2025, 21:40
На Прикарпатті чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці
08 листопада 2025, 21:20
На Харківщині повністю зупинилась робота ТЕС: що відомо
08 листопада 2025, 20:55
У Запоріжжі аферистка пропонувала фейкову роботу за кордоном і виманювала гроші
08 листопада 2025, 20:35
У Полтаві чоловік продавав фейкові повістки: як його покарали
08 листопада 2025, 20:20
У Верховному суді винесли вирок старшому інспектору поліції, який продав на OLX шолом з місця аварії
08 листопада 2025, 19:55
На Запорізькому напрямку росіяни віддають своїх у рабство своїх же солдатів, які не хочуть йти у штурми
08 листопада 2025, 19:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »