Полиция Днепра совместно с киберполицией разоблачила 23-летнего жителя города Самарь, который обманул нескольких девушек почти на 200 тысяч гривен

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Злоумышленник знакомился с ними на популярном сайте знакомств, общался под вымышленным именем и предлагал подработку.

Чтобы получить работу, потерпевшие должны были выполнить простое условие: установить банковское приложение, пройти верификацию и открыть счет, используя электронную почту мошенника. На каждом этапе мужчина контролировал действия девушек и получал доступ к их персональным данным.

По данным следствия, злоумышленник оформлял онлайн-кредиты на имя потерпевших, а общая сумма незаконно полученных средств составила около 200 тысяч гривен. Известно о двух пострадавших.

Мужчине уже сообщено о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, ранее правоохранители предостерегали украинцев от новой схемы мошенников, создающих фейковые сайты онлайн-сервисов.Злоумышленники имитируют государственные порталы и через личные чаты в соцсетях предлагают быстро "решить" различные услуги, от регистрации авто до замены водительского удостоверения.