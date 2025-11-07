14:10  07 ноября
В Киеве школьник выпрыгнул из окна третьего этажа после ссоры с девушкой
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
UA | RU
UA | RU
07 ноября 2025, 15:15

Днепровский мошенник обманул девушек почти на 200 тыс. грн на онлайн-кредитах

07 ноября 2025, 15:15
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
Читайте також
українською мовою

Полиция Днепра совместно с киберполицией разоблачила 23-летнего жителя города Самарь, который обманул нескольких девушек почти на 200 тысяч гривен

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Злоумышленник знакомился с ними на популярном сайте знакомств, общался под вымышленным именем и предлагал подработку.

Чтобы получить работу, потерпевшие должны были выполнить простое условие: установить банковское приложение, пройти верификацию и открыть счет, используя электронную почту мошенника. На каждом этапе мужчина контролировал действия девушек и получал доступ к их персональным данным.

По данным следствия, злоумышленник оформлял онлайн-кредиты на имя потерпевших, а общая сумма незаконно полученных средств составила около 200 тысяч гривен. Известно о двух пострадавших.

Мужчине уже сообщено о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, ранее правоохранители предостерегали украинцев от новой схемы мошенников, создающих фейковые сайты онлайн-сервисов.Злоумышленники имитируют государственные порталы и через личные чаты в соцсетях предлагают быстро "решить" различные услуги, от регистрации авто до замены водительского удостоверения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр мошенничество киберполиция онлайн-кредит криминал подозрение
В Ровенской области 31-летний мужчина нанес тяжелые травмы отцу: суд избрал меру пресечения
07 ноября 2025, 15:07
В Кировоградской области мужчине сообщено о подозрении за антисемитские посты в соцсетях
07 ноября 2025, 14:51
В ТЦК Днепра мужчина пытался покончить жизнь самоубийством
07 ноября 2025, 13:52
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
На оккупированном Запорожье учитель стал профессором и продвигает "русский мир" среди студентов
07 ноября 2025, 16:35
В Тернопольской области молодая пара подожгла военное авто: что угрожает злоумышленникам
07 ноября 2025, 16:28
В Одесской области заключенный выманивал деньги прямо из тюрьмы: среди его жертв был пенсионер
07 ноября 2025, 15:35
ГБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против национальной безопасности Украины
07 ноября 2025, 15:12
Зима близко: как Запорожье готовится к отопительному сезону и блекаутам.
07 ноября 2025, 15:10
В Ровенской области 31-летний мужчина нанес тяжелые травмы отцу: суд избрал меру пресечения
07 ноября 2025, 15:07
В Кировоградской области мужчине сообщено о подозрении за антисемитские посты в соцсетях
07 ноября 2025, 14:51
О коммуникационном скандале по поводу визита Джоли в Херсон
07 ноября 2025, 14:51
Нашел телефон и не терял времени: на Буковине мужчина перевел себе деньги с чужого счета
07 ноября 2025, 14:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »